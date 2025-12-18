Las acciones de la Bolsa de Colombia con mayor potencial de valorización en 2026, para Acciones & Valores

La comisionista de bolsa Acciones & Valores reveló sus perspectivas para el mercado accionario en Colombia en 2026, en medio del positivo desempeño durante 2025, con una valorización que supera el 50 % en el MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Para la firma, la recuperación en utilidades por acción, la mejora en resultados corporativos y el renovado apetito extranjero sostienen una trayectoria alcista del índice MSCI Colcap en los próximos 12 meses, “aunque más acotado que en 2025”, advirtió, con oportunidades tácticas en sectores financiero, energético y de consumo.
Además, consideran que la puesta en marcha de la rueda de renta variable del mercado integrado (nuam) podría fortalecer la liquidez y “daría la oportunidad de transar títulos con mayor flexibilidad y eficiencia”, convirtiéndose en “uno de los drivers clave de la renta variable colombiana en el 2026”.
Sobre todo, teniendo en cuenta que, en caso de verse nuevos deterioros en la liquidez, “se podrían reavivar los riesgos de ser degradado a mercado frontera”. Adicionalmente, en línea con otros agentes del mercado, anticipó riesgos a la baja como la evolución de la política monetaria, con posibles impactos sobre la inversión y el ciclo económico, “así como un eventual repunte de la inflación».
Escenarios para el MSCI Colcap en 2026
Acciones & Valores estima que el valor justo del índice el próximo año se ubicaría alrededor de 2.289 puntos, que se traduce en un potencial de valorización de 8,72 %, “lo que representa una continuidad de la tendencia alcista observada en 2025.
Ahora, en caso de mayor incertidumbre y aversión al riesgo, que podrían dificultar a los activos locales alcanzar sus valoraciones justas, un escenario pesimista indicaría que el índice alcanzaría una valorización de 3,61 % y se ubicaría en 2.181puntos.
Sin embargo, en un entorno optimista en el que los emisores superen su valor justo en 30 %, “fundamentado en mejores resultados corporativos, un crecimiento mayor a la expectativa o una menor tasa de descuento por moderación del riesgo país, la valorización del índice se ubicaría en 24,10 % y llegaría a los 2.613 puntos”.
En ese escenario optimista se observarían emisores como GEB, ISA, Grupo Sura y Celsia por encima del avance general del índice, registrando las mayores contribuciones.
Las acciones recomendadas para 2026
Para 2026, las Top Picks de Acciones & Valores están centradas en el sector financiero, energético y de consumo, “en un contexto de sólida recuperación de la cartera de crédito en Colombia y el dinamismo de las actividades de comercio que anticipan resultados corporativos sólidos”.
Sobre el sector financiero se destacó en particular a Grupo Cibest y Davivienda, que lideran los resultados y rentabilidad y muestran una participación de mercado relevante. “Con ello, durante el 2026, tanto el programa de recompras de Grupo Cibest, así como la consolidación de Davivienda Group y la captura de eficiencias operaciones, actuarían como catalizadores del sector”.
Además, reconocieron oportunidades de valorización en el Grupo Aval, dada la solidez de sus bancos y mejores perspectivas de la inversión en infraestructura para Corficolombiana.
“Asimismo, Grupo Éxito presenta oportunidades por su inclusión en el Hcolsel y posible ingreso en el MSCI Colcap. Finalmente, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es una empresa con sólidas perspectivas de mediano plazo”, dijo la comisionista, por el fortalecimiento de su infraestructura de regasificación y perspectivas de mayor demanda por combustibles menos contaminantes.
Recompras serán relevantes
De cara a 2026, se prevé que emisores como Grupo Cibest, Celsia, Cementos Argos y Grupo Argos, con sólida posición de caja y bajos niveles de endeudamiento, continúen implementando o reactivando programas de recompra de acciones.
“En este escenario, el mercado local concentraría su atención en el monitoreo de los anuncios oficiales de nuevas autorizaciones o ampliaciones de programas, el volumen efectivamente ejecutado frente al monto autorizado y el impacto sobre la composición del flotante y la liquidez bursátil”, completó la comisionista de bolsa.
