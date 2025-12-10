Acciones & Valores: dólar en Colombia superaría los $4.000 en 2026; revela factores que pesarían en inflación

Acciones & Valores reveló sus perspectivas sobre la economía colombiana para 2026, en medio del relevo de su Gerencia General, que será asumida desde el primero de enero por Luis Felipe Aparicio, tras la renuncia de Rafael Aparicio, quien lideró la firma por 30 años.
Relacionado: El fin de una era en la Bolsa de Colombia: Rafael Aparicio dejará Acciones & Valores y nombra reemplazo
De cara al próximo año, la comisionista proyecta un crecimiento de la economía de 2,9 %, mientras que para el cierre de este 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2,6 %, de acuerdo con María Alejandra Martínez, directora de Investigaciones Económicas en Acciones y Valores.
La analista hizo énfasis en el comportamiento que vería la inflación. Tal y como han señalado otros expertos, desde Acciones & Valores se espera que siga por fuera del rango meta del Banco de la República, ya que cerraría 2025 en 5,44 % y 2026 en 4,7 %.
Factores que pesarían en la inflación: tasa interés subiría
Martínez afirmó que en los primeros meses “vamos a ver cifras elevadas”, con cinco factores puntuales que presionarían la inflación hacia un aumento de las expectativas:
En primer lugar, y como ya lo ha advertido el Banco de la República, pesará la negociación de salario mínimo y la indexación que viene atada a este dato. Se advirtió también sobre el comportamiento de los precios de la energía y, en particular, por el impacto de las importaciones de gas.
Otros de los temas que pesarían en las expectativas de inflación son: las disrupciones logísticas globales y un menor exceso de capacidad productiva. Además, se destacó la incertidumbre fiscal como una variable clave para el próximo año.
“Vamos a tener un déficit elevado, similar a niveles de pandemia, pero incluso con un nuevo presidente es difícil tener una corrección de la sostenibilidad fiscal del país. Eso va a durar tiempo. Además, el contexto político le suma volatilidad a los mercados”, afirmó Martínez
Con esto en mente, la tasa de referencia del Banco de la República podría subir hacia 10 % en la primera mitad de 2026 y permanecer elevada hasta ver una corrección sostenida de las presiones de precios.
Dólar más caro y remesas creciendo
El equipo de Investigaciones Económicas de la firma señaló que, si bien durante 2025 el peso colombiano se fortaleció y el dólar cayó por debajo de $4.000, apoyado en monetizaciones del Gobierno, remesas dinámicas y un diferencial de tasas atractivo, para 2026 esos impulsos comienzan a desaparecer y el panorama luce más desafiante.
Con esto en mente, el dólar el próximo año se movería entre $4.000 y $4.050, teniendo en cuenta factores como la percepción fiscal, la incertidumbre regulatoria y un entorno global menos favorable, los cuales harán que el tipo de cambio dependa más de factores internos que de flujos extraordinarios. El mercado anticipa un dólar más volátil y sin una apreciación estructural sostenida.
Por otro lado, Acciones & Valores pronostica que Colombia seguirá recibiendo más remesas en 2025 y 2026. De acuerdo con proyecciones de la firma, basadas en las cifras del Banco de la República, estos flujos crecerán 10 % en 2025 hasta alcanzar US$13.025 millones, y seguirán en aumento en 2026, superando los US$13.360 millones.
A pesar de la desaceleración de la economía global, los envíos desde el exterior se mantienen como una de las principales fuentes de divisas para el país y un motor del consumo de los hogares.
Este crecimiento se explica por una diáspora colombiana ya consolidada en destinos como Estados Unidos, España y Chile. “Aunque en 2025 esperamos una caída de la migración neta (– 0,79 %), en 2026 se retomaría una variación positiva (+0,29 %). Es decir, habrá menos migrantes nuevos, pero quienes ya están fuera tienen mayor estabilidad laboral y financiera, lo que se traduce en más remesas y mayor frecuencia de envío”, afirma Martínez.
Así será el relevo en Acciones & Valores
Durante la presentación de perspectivas, se hizo oficial el relevo en el liderazgo de la comisionista más antigua del mercado colombiano y una de las dos firmas independientes que todavía tiene Colombia.
Según mencionó Luis Felipe Aparicio, quien pasa de la Gerencia Comercial a la cabeza de Acciones & Valores, “nuestro futuro se construye con gente y por eso vamos a fortalecer una cultura que combine propósito, excelencia y servicio, porque eso es lo que nos permitirá avanzar con firmeza”.
Además, destacó que las herramientas tecnológicas serán parte de esta nueva etapa de la firma. Y mencionó a Trii, la app de inversión aliada de la firma, que ya superó el millón de descargas y creció 20 % en el último año.
A través de la plataforma se ofrecen más de 100 activos, incluyendo 80 del Mercado Global Colombiano (MGC), lo que amplía las opciones para los inversionistas que buscan diversificación.
Acciones & Valores fue también la primera comisionista en participar en el sistema Bre-B del Banco de la República, lo que le permite llegar a más clientes que reciben giros internacionales, generando nuevas oportunidades de inversión y ahorro.
Con esta integración, los clientes ya pueden cobrar sus giros y transferirlos a la llave de cualquier entidad financiera desde el portal web de la firma. En una siguiente fase, los clientes podrán enviar recursos desde el exterior y mover dinero entre sus fondos de inversión, con el ánimo de mejorar la experiencia y velocidad de las transacciones en el mercado financiero.
“2026 será un año determinante para el mercado financiero y para el negocio de remesas, y estamos preparados para afrontarlo con visión estratégica, disciplina y cercanía con nuestros clientes”, afirmó el gerente general entrante.
—