El fin de una era en la Bolsa de Colombia: Rafael Aparicio dejará Acciones & Valores y nombra reemplazo

Acciones & Valores anunció que Luis Felipe Aparicio Gómez, actual gerente Comercial, reemplazará a Rafael Aparicio Escallón, en la Gerencia General de la firma a partir del 1 de enero de 2026.
“Este relevo representa un paso natural en la evolución de la organización, preservando los valores que la han guiado desde su fundación y garantizando la estabilidad en las relaciones con clientes, aliados y socios estratégicos. Todos los proyectos y acuerdos actuales continuarán avanzando conforme a la planeación estratégica de la compañía”, explica la empresa en un comunicado.
De igual manera, Rafael Aparicio Escallón, continuará acompañando la gestión desde la Junta Directiva.
En cuanto a su experiencia, Rafael Aparicio se ha desempeñado como presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, contribuyendo a la modernización del sistema financiero y acompañando diferentes logros como la fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente en 2001.
Además, ha fortalecido alianzas estratégicas que amplían el acceso a inversiones como: trii, que permite comprar y vender acciones desde el celular de manera fácil; TPGA, MPF y Convera, que ofrecen soluciones financieras y facilitan pagos internacionales.
“Mirar atrás y ver en lo que nos hemos convertido me llena de orgullo y estoy seguro de que el futuro será promisorio para nosotros. Agradezco por el apoyo a quienes nos han acompañado a lo largo de estos años”, comentó el saliente gerente general, Rafael Aparicio Escallón.
Experiencia de Luis Felipe Aparicio
Por su parte, Luis Felipe Aparicio, quien forma parte de Acciones & Valores desde 2009, ha liderado la transformación digital de la compañía. En su nuevo rol, dirigirá un equipo de 812 colaboradores.
“Asumo la Gerencia General de Acciones & Valores con el compromiso de continuar el camino que hemos construido, fortalecer nuestro crecimiento y mantener siempre como prioridad a nuestros clientes y aliados”, afirmó el gerente entrante, Luis Felipe Aparicio Gómez.
“Nuestra prioridad es asegurar una transición ordenada, manteniendo la calidad del servicio y la confianza construida durante más de 65 años. Agradecemos la relación de trabajo y la confianza que hemos compartido. Seguimos comprometidos con el crecimiento del mercado de capitales y con el éxito conjunto combinando la tradición e innovación como nuestros grandes pilares”, concluye el comunicado de Acciones & Valores.
