Expertos aseguran que estas son las acciones en Colombia recomendadas para invertir

Una nueva encuesta de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores explica cuáles son las acciones en Colombia que más recomiendan los expertos para invertir.
De acuerdo con la medición, se consulta a los analistas acerca de los tres títulos que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.
En febrero, las acciones en Colombia preferidas por los analistas fueron la acción ordinaria y preferencial de Cibest al ser seleccionadas cada una por el 41,7 % de los analistas.
“En segundo lugar, se ubicaron la acción ordinaria del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y la acción ordinaria de Mineros que fueron seleccionadas por el 25 % de los analistas. Finalmente, en tercer lugar, se ubicó la acción preferencial de grupo argos al ser seleccionada por el 16,7 % de los analistas”, dice la encuesta.
Más factores clave para invertir en las acciones en Colombia
Agrega la medición que este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector financiero, holdings y construcción respecto al mes anterior.
Así mismo, los expertos aseguraron que hubo una disminución en el apetito por las acciones en Colombia del sector energético, petrolero y de consumo.
Adicionalmente, la medición pregunta por los factores para invertir y, en esta edición, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 37 % de los analistas (frente al 24 % en el mes anterior).
“A este le sigue política monetaria con el 33,3% (frente al 32 % en el mes anterior). Asimismo, el 18,6 % seleccionó política fiscal (frente al 32 % de la edición anterior), el 7,4 % escogió otros y el restante 3,7 % escogió factores externos. Por su parte, el crecimiento económico y las condiciones de seguridad no fueron seleccionadas por los analistas”, concluye el documento.