Enka, ISA y Terpel lideran nuevas alzas en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 05 de mayo de 2026 en 2.171,54 puntos registrando una leve variación positiva de 0,06 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,43 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $205.536 millones, mostrando una importante variación positiva de 78,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $115.051 millones.
Recomendado: Entrevista | Mayores costos laborales, el reto de Terpel para ejecutar crecimiento de tiendas de conveniencia
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $76.652 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest sin cambios 0,00 %) que negoció $61.220 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 0,66 %) que transaron un monto de $12.036 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Enka (Enka) que suben 2,94 %.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que avanzó 2,43 %.
- Finalmente, los títulos de Terpel (Terpel) que se valorizaron 2,10 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavivienda) cayeron – 2,92 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap