Fabricato y El Cóndor retroceden en jornada negativa bursátil en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 04 de mayo de 2026 en 2.169,52 puntos registrando una variación negativa de – 0,39 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 4,91 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $115.051 millones, mostrando una variación negativa de 24,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $151.888 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,77 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $47.182 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,50 %) que negoció $22.004 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 0,32 %) que transaron un monto de $17.648 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Fabricato (Fabricato) que retrocede – 9,09 %.
- En la segunda casilla, los títulos de la constructora El Cóndor (Elcondor) que caen – 7,69 %.
- Finalmente, las acciones del Banco de Occidente (Occidente) que bajaron – 5,00 %.
Las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) suben 2,52 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap