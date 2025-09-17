Estas son las tres acciones colombianas que ingresarán al ETF Hcolsel, tras inclusión en índice internacional

En las más recientes jornadas el mercado ha estado atento al rebalanceo del índice S&P Colombia Select, que será implementado el próximo 22 de septiembre, antes de la apertura de la sesión bursátil.
Este índice, de acuerdo con la descripción de la firma S&P Dow Jones Indices, busca proporcionar exposición a las acciones de mayor tamaño y liquidez domiciliadas en Colombia y sirve de referencia para uno de los ETF que siguen el mercado local: el Hcolsel (Global X Colombia Select).
“El índice utiliza un esquema de ponderación por capitalización de mercado modificada, que proporciona a los participantes del mercado un índice amplio y a la vez replicable que abarca el mercado de renta variable de Colombia”, completa S&P.
La semana pasada, al anunciarse el rebalanceo, se reveló que ingresarían a este índice dos títulos listados en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc): Pei y Terpel, en línea con los criterios mencionados.
Sin embargo, en una actualización a su decisión original, S&P Dow Jones Indices decidió hacer una incorporación adicional, para sumar tres nuevas acciones en total. La nueva acción seleccionada es Grupo Éxito.
¿Cómo reaccionaron las empresas a la inclusión en el índice?
Por el lado de Grupo Éxito, la presencia en el S&P Colombia Select abre oportunidades para los emisores que lo integran, al brindar mayor exposición, visibilidad y acceso a inversionistas, teniendo en cuenta que la compañía viene concentrando su flotante (13,2 %) en el mercado local.
La inclusión contribuye a ampliar su visibilidad tanto en Colombia como a nivel internacional, dado que el Hcolsel es seguido por fondos de inversión y vehículos que replican índices.
Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito, dijo que “la entrada de Grupo Éxito al índice Hcolsel marca un hito histórico para Grupo Éxito y nos confirma que vamos por el camino correcto. Este logro no es solo un reflejo de nuestros resultados financieros. Es, sobre todo, una señal de confianza: confianza del mercado en nuestra compañía, en nuestra estrategia y en la visión de largo plazo que nos hemos propuesto”.
Por su parte, Jairo Alberto Corrales, presidente de Pei Asset Management, afirmó que la inclusión hace parte de “un camino que trazamos hace dos años con la migración del título a la rueda de renta variable de la bvc. Hoy vemos sus resultados materializados en la participación de Pei en cuatro índices bursátiles y en la llegada de inversionistas internacionales, que superan el 5 % del equity”.
En lo corrido del año 2025, Pei ha mantenido un destacado rol en el mercado de capitales colombiano. A corte de junio, los títulos Pei representaron aproximadamente el 2 % del volumen total negociado de las compañías que conforman el índice MSCI Colcap.