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Acciones de Ecopetrol lideran la jornada en la Bolsa de Colombia

MSCI Colcap hoy sube 0,35 % impulsado por Ecopetrol

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Acciones de Ecopetrol lideran la jornada en la Bolsa de Colombia
MSCI Colcap hoy sube 0,35 % impulsado por Ecopetrol

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El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 16 de abril de 2026 en 2.332,77 puntos, registrando una variación positiva de 0,35 %.

El mercado accionario colombiano mantiene su desempeño positivo en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 12,08 % (YTD).

Tendencia y niveles técnicos

Desde el análisis técnico, el índice conserva una tendencia alcista en el corto plazo (diaria).

Para este marco temporal, los niveles clave se ubican en:

  • Soporte: 2.260 puntos
  • Resistencia: 2.370 puntos

Fuerte repunte en el volumen negociado

Al cierre de la jornada, el mercado accionario colombiano registró un volumen de operaciones de $230.013 millones, lo que representó un incremento de 42,40 % frente a la sesión anterior, cuando se negociaron $161.556 millones.

Acciones más negociadas del día

Los títulos con mayor volumen durante la jornada fueron:

  • Ecopetrol: +4,22 % (con $78.199 millones)
  • Grupo Cibest preferencial (PFCibest): +1,18 % (con $55.766 millones)
  • ETF iCOLCAP (iCOLCAP): -0,05 % (con $28.888 millones)

Mayores valorizaciones de la jornada

En una sesión positiva para el índice, estas fueron las acciones con mejor desempeño:

  • Ecopetrol: +4,22 %
  • Bac Holding International Corp. (BHI): +2,46 %
  • Grupo Argos (Grupoargos): +1,74 %

Acción con mayor caída

Por el lado negativo, los títulos de Promigas registraron la mayor caída del mercado, con una variación de -2,09 %.

Acciones bajo seguimiento técnico

El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.

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Tags: BVC Colombia
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