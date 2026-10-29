Video | Acciones de Grupo Aval preferencial lideran la corrección del índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de octubre de 2026 en 2.505,79 puntos registrando una leve variación negativa de – 0,03 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,17 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $144.934 millones, mostrando una variación negativa de 9,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $160.363 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,39 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $55.186 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,29 %) que negoció $23.250 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 1,30 %) que negoció $15.245 millones y sus acciones cierran en máximos históricos
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que retroceden – 3,29 %.
- En la segunda casilla, Títulos Inmobiliarios (TIN) que cae – 2,84 %.
- Finalmente, los títulos de Davivienda preferencial (PFDavvnda) que bajaron – 2,69 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 3,43 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 2,91 % y marcan un volumen de operaciones de $18.702 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap