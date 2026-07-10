Video | Acciones de Grupo Bolívar las que más subieron en nueva jornada en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 09 de julio de 2026 en 2.292,75 puntos registrando una leve variación negativa de – 0,87 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,87 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $134.363 millones, mostrando una variación positiva de 6,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $125.970 millones.
Recomendado: Seguros Bolívar presentó su informe de gestión 2025: superó $6 billones en primas emitidas
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,59 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $72.884 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 2,78 %) que negoció $7.241 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 1,05 %) que transó un monto de $7.210 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, los títulos de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que retroceden – 4,05 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que cae – 2,78 %.
- Finalmente, las acciones de Promigas (Promigas) que bajaron – 2,66 %.
Las acciones de Grupo Bolívar (Grubolivar) suben 3,27 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 1,07 % y marcan un volumen de operaciones de $1.546 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap