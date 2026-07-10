Premercado | Bolsas globales cierran la semana al alza impulsadas por tecnológicas

Los mercados internacionales operan este viernes 10 de julio de 2026 con tono positivo, impulsados por el optimismo alrededor del sector tecnológico y de inteligencia artificial, mientras los inversionistas siguen atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El petróleo registra una leve corrección después de acumular una de sus mejores semanas desde mayo.
Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cerraron la jornada con ganancias generalizadas lideradas por el sector tecnológico. El índice Nikkei 225 de Japón avanzó cerca de 1,2 %, respaldado por el buen desempeño de las compañías vinculadas a semiconductores y por la fortaleza del yen.
En Corea del Sur, el Kospi subió alrededor de 2,5 %, impulsado por el entusiasmo generado por la próxima cotización de SK Hynix en Estados Unidos y las perspectivas favorables para la industria de inteligencia artificial.
En China, el comportamiento fue mixto. El Hang Seng de Hong Kong ganó cerca de 0,6 %, mientras que el Shanghai Composite retrocedió alrededor de 1 %, reflejando cautela de los inversionistas frente al panorama económico local.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas operan en terreno positivo en las primeras horas de negociación. El índice paneuropeo STOXX 600 registra avances moderados apoyado por las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial.
El Ibex 35 de España sube alrededor de 0,4 %, mientras que el FTSE 100 de Londres muestra ganancias cercanas a 0,1 %.
Por su parte, los mercados de Alemania y Francia presentan movimientos más contenidos, con el DAX y el CAC 40 fluctuando alrededor de la línea de equilibrio, en una jornada marcada por la expectativa de nuevos datos económicos y la evolución de los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street muestran un comportamiento mixto previo a la apertura. Los contratos del Dow Jones avanzan cerca de 0,1 %, mientras que los futuros del S&P 500 retroceden ligeramente alrededor de 0,1 %.
Los futuros del Nasdaq permanecen prácticamente estables después de las fuertes ganancias registradas por el sector tecnológico en las sesiones recientes.
Los inversionistas continúan favoreciendo las compañías ligadas a inteligencia artificial y semiconductores, luego de que Micron anunciara un ambicioso plan de inversión en Estados Unidos y en medio de la expectativa por el debut bursátil de SK Hynix en el mercado de ese país.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo registran una leve corrección este viernes tras las fuertes alzas observadas durante la semana. El Brent cotiza alrededor de US$76 por barril, con una caída cercana a 0,5 % en la jornada, mientras que el WTI también pierde cerca de 0,5 %.
Sin embargo, ambos referentes acumulan ganancias semanales cercanas al 5 %, impulsadas por las preocupaciones sobre el suministro derivadas de las tensiones en el estrecho de Ormuz y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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