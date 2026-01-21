Acciones de Grupo Sura siguen en máximos históricos en enero de 2026

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de enero de 2026 en 2.402,01 puntos registrando una variación positiva de 1,03 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 16,15 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.150 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $317.557 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 79,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $176.655 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,98 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $69.572 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 0,92 %) que negoció $56.983 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Energía Bogotá (GEB + 0,62 %) que transaron un monto de $23.011 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que suben 4,49 %, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) 3,66 %, cerrando en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) que se valorizaron 3,00 %.
Las acciones de Pei (Pei) cayeron – 1,23 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap