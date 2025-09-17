Acciones de ISA, las más negociadas de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 16 de septiembre de 2025 en 1.838,67 puntos registrando una variación negativa de – 0,45 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 33,28 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.823 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $171.497 millones, mostrando una importante variación positiva de 100,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $85.757 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- ISA (variación del precio de – 1,08 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $27.425 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Pei (variación del precio de – 1,90 %) que negoció $26.169 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a preferencial Grupo Sura (variación del precio de + 0,17 %) que transó un monto de $24.995 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Aval preferencial (PF Aval) que retrocede – 2,96 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Bolívar (Grupo bolivar) que caen – 1,89 %.
- Finalmente, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolombiana) que bajaron – 1,57 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) suben 7,94 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap