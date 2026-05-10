Visibilidad del CEO es un activo estratégico del éxito empresarial, según expertos

Durante décadas, muchos CEO construyeron imperios desde la sombra, convencidos de que los resultados hablaban por sí solos. Su foco estaba en la operación y el crecimiento, mientras su visibilidad quedaba en un segundo plano.
Hoy, esa lógica ya no alcanza: expertos consideran que la marca personal es inseparable del rol directivo, por lo que la visibilidad dejó de ser opcional para convertirse en un activo estratégico del éxito empresarial.
Esto se debe a que el mercado ya no evalúa solo lo que hace una compañía, sino a quién está detrás de ella. De hecho, según la firma Weber Shandwick, el 81 % de los ejecutivos a nivel global considera que la exposición externa del CEO es un mandato para construir reputación corporativa, y cerca del 44 % considera que el valor de una compañía está directamente vinculado a la reputación de su líder.
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En línea con esto, el Edelman Trust Barometer 2025 evidencia que la confianza hoy pasa, en gran medida, por la credibilidad del liderazgo. Las empresas se mantienen como la institución con mayor nivel de confianza en el mundo, con un 62 % de aprobación.
“Hoy ser visible no es un tema de ego, es una forma de acercarse a las personas. Cuando un líder da la cara, la confianza crece de manera natural y eso se refleja en la reputación de la compañía. En cambio, cuando no existe esa conexión y predomina el silencio, se genera una distancia que, tarde o temprano, pasa factura en la percepción”, afirmó Nicolás Martínez Alarcón, CEO de Social Latam.
Bajo este contexto, el experto plantea tres razones por las que hoy un CEO no puede darse el lujo de ser invisible:
La primera tiene que ver con la confianza. Esta ya no se construye únicamente desde los resultados, sino también desde la coherencia y la claridad del liderazgo. Cuando el mercado entiende quién está detrás de una empresa, cómo piensa y con qué criterios toma decisiones, la percepción se fortalece. Pero cuando eso no es claro, lo que crece es la incertidumbre y, con ella, se debilita la credibilidad.
La segunda razón está directamente relacionada con el negocio. La marca del líder influye en la calidad de las oportunidades que llegan, en el tipo de talento que se acerca y en cómo la empresa es percibida por clientes, aliados e inversionistas.
“Hay lideres que creen que mantenerse en bajo perfil es una forma de cuidar su reputación, pero en realidad lo que están haciendo es perder terreno. Cuando no eres visible, no eres parte de la conversación, y cuando no eres parte de ella, dejas de ser relevante. Y en los negocios, la relevancia es lo que abre oportunidades”, complementó Martínez.
Bajo esta misma lógica, el experto señaló que el tercer factor es el control de la narrativa. Cuando un CEO decide no tener presencia en el entorno digital, no está evitando la conversación, simplemente está cediendo ese espacio que le permitiría influir de forma determinante. Y cuando esto ocurre, otros ocupan ese lugar y construyen una percepción que no siempre está alineada con la realidad del negocio.