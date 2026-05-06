La aerolínea Plus Ultra anunció el cierre temporal de su operación en Colombia. A través de un comunicado, la empresa española informó que suspenderá provisionalmente sus vuelos desde y hacia el territorio nacional a partir del 2 de junio.
Las razones de fondo están asociadas al incremento que viene registrando el precio del combustible de aviación por cuenta del conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con la compañía, este escenario no solo ha generado un aumento desmedido en algunas regiones, sino que también está presionando la rentabilidad de las rutas aéreas.
A los motivos de la suspensión se suman factores específicos de mercados como el colombiano. Entre ellos, «un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, un incremento de costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustible a los billetes ya emitidos».
Lo anterior, según Plus Ultra, ha impactado de forma directa en la rentabilidad de la ruta, «haciendo inviable su
continuidad en las condiciones actuales».
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¿Y los clientes?
La compañía indicó que buscará hacer la transición con el mínimo impacto posible tanto para los usuarios como para sus colaboradores.
Bajo esa premisa, la aerolínea ofrecerá a sus clientes alternativas, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente y a los estándares de calidad de la línea aérea.
«La compañía reafirma su compromiso con una gestión prudente, trabajando con anticipación para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones que, como esta, responden a un ejercicio de responsabilidad», señala la comunicación.
Ajuste estratégico
Con esta suspensión, la firma informó que reforzará su presencia en destinos como Lima, Caracas y Buenos Aires, incrementando su oferta de vuelos y frecuencias de la siguiente manera:
– Caracas: cinco frecuencias a partir del 6 de julio.
– Lima: siete frecuencias a partir del 14 de julio.
– Buenos Aires: cinco frecuencias a partir del 15 de julio.
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