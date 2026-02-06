Acciones de ISA lideran la caída del MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 05 de febrero de 2026 en 2.320,55 puntos registrando una variación negativa de – 2,54 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 12,21 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.280 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $194.106 millones, mostrando una variación negativa de 36,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $307.742 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,65 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $43.149 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 2,47 %) que negoció $36.151 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 1,79 %) que transó un monto de $19.995 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, ISA (ISA) que retrocede – 7,15 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Mineros (Mineros) que caen – 5,63 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Bolívar (Grubolívar) que bajaron – 4,72 %.
Las acciones del banco BBVA (BBVACOL) suben 4,44 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap