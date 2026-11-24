El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia finaliza la jornada del 23 de noviembre de 2026 en 2.345,96 puntos registrando una variación positiva de 2,02 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 13,44 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.500 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $224.284 millones, mostrando una variación negativa de 15,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $265.106 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,08 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $53.562 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,69 %) que negoció $49.832 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 1,42 %) que transó un monto de $25.792 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que sube 8,58 %.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que avanzó 3,72 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que se valorizaron 3,69 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) bajaron – 2,89 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de NVIDIA Corporation (NVDACO) suben 31,97 % y marcan un volumen de operaciones de $18.281 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap