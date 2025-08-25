Las acciones de Puma crecieron este 25 de agosto después de que se conociera que la familia francesa Pinault está considerando vender su participación de 29 % en el fabricante alemán de ropa deportiva, la cual controla a través del grupo Artémis.
El holding de Pinault -que controla al propietario de Gucci y Kering, entre otras empresas de las industrias del lujo- se ha convertido en objeto de un mayor escrutinio por parte de los inversores debido a la elevada deuda acumulada en su cartera mientras buscaba diversificar las inversiones.
“Un portavoz de Artemis, el mayor accionista de Puma, declinó hacer comentarios. Puma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios”, escribió Reuters en un informe.
Las acciones de Puma, que han perdido más del 60 % de su valor en los últimos dos años, crecieron casi 20 % en la tarde de este lunes.
Bloomberg, citando fuentes anónimas, informó que los Pinault estaban trabajando con asesores para evaluar las opciones para el activo y se habían comunicado con compradores potenciales.
Recomendado: Historia de Puma: la marca celebra en Colombia sus 75 años
De acuerdo con Reuters, la participación vale aproximadamente 800 millones de euros (US$936,5 millones), según la capitalización de mercado de Puma proporcionada por LSEG, que no incluye el aumento de precio del lunes.
¿Artemis ya quería salir de Puma?
Artemis, de la familia Pinault, había emitido un bono canjeable por valor de 500 millones de euros con vencimiento a principios de este año para intentar reducir su participación en la marca de ropa.
Eno obstante, como consecuencia del bajo rendimiento de la acción de Puma, tuvo que reembolsar a los inversores en efectivo en lugar de acciones.
“Artemis dijo el mes pasado que no enfrentaba ningún problema de liquidez debido a una caída en los dividendos de Kering y otros activos, incluido Puma”, aclaró Reuters.
Artemis adquirió su participación en Puma tras una reorganización de la cartera de Kering en 2018, cuando Kering, que hasta entonces también controlaba Puma, se transformó en un actor puramente de lujo.