Acciones de Terpel lideran la valorización de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 25 de marzo de 2026 en 2.273,65 puntos registrando una variación positiva de 1,61 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,94 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.170 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.280 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $285.166 millones, mostrando una variación positiva de 15,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $246.996 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,42 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $80.183 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Ecopetrol (Ecopetrol + 2,23 %) que negoció $64.464 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 0,31 %) que transaron un monto de $45.440 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Terpel (Terpel) que suben 4,44 %.
- En la segunda casilla, Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que avanzó 3,51 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que se valorizaron 3,49 %.
Las acciones de la constructora Conconcreto (Conconcret) cayeron – 2,07 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap