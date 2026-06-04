Acciones del Banco de Occidente y Mineros lideran la corrección de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 03 de junio de 2026 en 2.238,99 puntos registrando una variación negativa de – 1,13 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 8,27 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $183.765 millones, mostrando una variación negativa de 2,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $188.184 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 2,44 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $54.401 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,21 %) que negoció $48.214 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 0,52 %) que transaron un monto de $23.629 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, los títulos del Banco de Occidente (Occidente) que retroceden – 6,26 %.
- En la segunda casilla, Mineros (PFCibest) que cae – 4,33 %.
- Finalmente, las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que bajaron – 3,93 %.
Las acciones de Celsia (Celsia) suben 3,03 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap