Video | Acciones ordinarias de Grupo Sura suben 5,16 % y cierran en máximos históricos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 13 de octubre de 2026 en 2.570,34 puntos registrando una variación positiva de 1,55 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 24,29 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte permanece en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $178.166 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 74,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $120.091 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,96 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $53.643 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura ordinaria (Gruposura + 5,16 %) que negoció $24.701 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,96 %) que transó un monto de $18.394 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que suben 5,16 %, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que avanzó 3,22 %.
- Finalmente, los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que se valorizaron 2,96 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) bajaron – 3,12 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) baja 3,08 % y marcan un volumen de operaciones de $3.212 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap