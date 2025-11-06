Acciones preferenciales de Sura alcanzan máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 05 de noviembre de 2025 en 2035,82 puntos registrando una variación positiva de 0,86 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 47,57 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.970 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $188.490 millones, mostrando una variación positiva de 36,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $137.919 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- El ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 1,36 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $47.731 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,25 %) que negoció $26.451 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,67 %) que transaron un monto de $14.115 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de preferencial Grupo Sura (PFGrupsura) que suben 7,10 %, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que avanzó 5,77 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval ordinaria (GrupoAval) que se valorizaron 4,31 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) cayeron – 4,75 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap