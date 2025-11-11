Asamblea de Accionistas de Ecopetrol aprobó que trabajadores lleguen a la Junta Directiva; se redujeron requisitos

Con una participación equivalente al 97,09 % de las acciones de Ecopetrol, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada este martes votó a favor de modificar los estatutos sociales de la petrolera colombiana, según la cual un trabajador o trabajadora hará parte de la Junta Directiva.
Concretamente, se aprobó un parágrafo al Artículo 20 de los estatutos, que establece:
En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas donde se pretenda elegir a los integrantes de la Junta Directiva, se incluirá en el séptimo renglón de la lista de candidatos y candidatas presentada por la Nación, una persona trabajadora elegida por los trabajadores y trabajadoras de Ecopetrol vinculados laboralmente a la compañía, mediante votación, realizada previamente”.
“El nombre de la persona candidata elegida será remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la incluya en la lista correspondiente”, completa la modificación.
Menos requisitos para llegar al Directorio
Durante el desarrollo de la reunión extraordinaria de accionistas, el Ministerio de Hacienda, en representación de la Nación como socio mayoritario de la petrolera, presentó una propuesta alternativa, distinta a la socializada en la convocaroria a esta asamblea, para reducir los requisitos para llegar al Directorio de la petrolera.
Estos ajustes contemplan: habilitar la posibilidad de acreditar los años de experiencia con títulos de educación superior, tales como títulos técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, para el caso de la persona trabajadora que será postulada para integrar la Junta Directiva.
Además, se aprobó la modificación del artículo 21 en el sentido de incluir la experiencia operativa, en adición a la industrial y/o comercial, como requisitos para llegar a la Junta Directiva de la petrolera.
