ACP advierte que Venezuela podría multiplicar su producción petrolera, pero no pronto

El sector de hidrocarburos en Venezuela mantiene un alto potencial de crecimiento en el largo plazo, aunque su recuperación no será inmediata ni automática, en medio de restricciones estructurales, regulatorias y de inversión. Así lo advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en una entrevista con la revista Semana.
De acuerdo con el dirigente gremial, el país vecino cuenta con cerca de 303.000 millones de barriles en reservas probadas, lo que equivale a aproximadamente el 19 % del total global. Sin embargo, ese potencial contrasta con su nivel actual de producción, que ronda 1 millón de barriles diarios, muy lejos de los más de 3 millones que alcanzó en su mejor momento.
En ese contexto, Pearl aseguró que, con condiciones adecuadas de inversión, estabilidad y operación, Venezuela podría multiplicar entre cuatro y cinco veces su producción actual, aunque insistió en que este escenario depende de cambios estructurales profundos.
A pesar de este panorama, el país se mantiene en un periodo de transición regulatoria y operativa, con incertidumbre sobre las condiciones de participación para empresas internacionales y sin claridad total en las reglas de juego.
Potencial alto, pero con limitaciones estructurales
El análisis de la ACP apunta a que, si bien hay un escenario atractivo para el desarrollo de negocios en el largo plazo, el corto y mediano plazo siguen marcados por restricciones relevantes. Entre ellas se destacan el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión sostenida, las limitaciones operativas y un entorno político y sancionatorio aún inestable.
En este contexto, la recuperación del sector no sería rápida. Incluso, los avances dependerán de la capacidad del país para garantizar seguridad jurídica, estabilidad institucional y condiciones claras para el ingreso de capital extranjero.
Las oportunidades identificadas se concentran, principalmente, en la rehabilitación de campos existentes, la modernización de infraestructura y el fortalecimiento de actividades de producción, más que en nuevos desarrollos en el corto plazo.
Oportunidades en petróleo y gas, pero a largo plazo en Venezuela
Aun con estas limitaciones, Venezuela sigue siendo un jugador relevante en el mapa energético mundial. La ACP estima que, en un escenario favorable, la producción podría alcanzar cerca de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2030, con un crecimiento gradual apalancado en inversión y asociaciones internacionales.
Adicionalmente, existen oportunidades en áreas no explotadas, especialmente en la Faja del Orinoco y en proyectos costa afuera, así como en el desarrollo de gas natural, donde el potencial de producción podría acercarse a los 7.000 MPCD en el mediano y largo plazo.
No obstante, Pearl enfatizó que el contexto geopolítico, especialmente las tensiones en Medio Oriente, aumenta la relevancia de América como proveedor energético, pero no convierte a Venezuela en una solución inmediata para el mercado global, precisamente por el tiempo que tomaría su recuperación.
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En ese sentido, cualquier impacto relevante del país en la oferta mundial dependerá de una transformación sostenida del sector, con inversiones de gran escala y condiciones estables en el tiempo.