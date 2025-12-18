Actividad económica de Colombia repuntó 2,95 % en octubre

El DANE informó que la actividad económica de Colombia, medida por el Indicador de Seguimiento a la Economía, repuntó 2,95 % con corte al mes de octubre de este año, frente a igual mes del 2024.
Indica el informe que para el mes de octubre de 2025 el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 127,32, lo que representó un crecimiento de 2,83 % respecto al mes de octubre de 2024 (123,81).
La actividad economía de Colombia vio un crecimiento de 0,21 %, respecto al mes de septiembre de 2025.
“Para el periodo enero-octubre de 2025, el ISE en su serie original, registró un crecimiento de 2,83 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2024, de enero-octubre registró un crecimiento de 1,59 %”, complementa el informe del DANE.
Lo que empujó a la actividad económica de Colombia
Las actividades de agricultura, ganadería, además de las de explotación de minas en su serie original se ubicaron en 109,62, lo que representó un crecimiento de 0,35 % respecto al mes de octubre de 2024.
“En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de octubre de 2025, se ubicó en 107,38, lo que representó un crecimiento de 0,06 % respecto al mes de octubre de 2024”, dice el reporte del DANE.
Las actividades de la industria manufacturera vieron un crecimiento de 0,83 % respecto al mes de octubre de 2024. “En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de octubre de 2025”.
Mientras que los servicios públicos, correspondientes en la actividad económica de Colombia a las “terciarias” experimentaron un crecimiento de 0,83 % respecto al mes de octubre de 2024.
