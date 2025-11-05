Adidas revela la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026: En esta fecha saldrá a la venta

Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentaron oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este nuevo uniforme para los jugadores que vestirán la camiseta en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026 incorpora un diseño inspirado en el realismo mágico colombiano y rinde homenaje al símbolo nacional de las mariposas amarillas, que representan biodiversidad, transformación y esperanza.
En el pecho figura el escudo de la FCF, y en los hombros aparecen las tres franjas rojas propias de Adidas que aportan un toque moderno. En la parte trasera, “COLOMBIA” aparece grabado en la parte alta de la espalda para reforzar la identidad del equipo.
Más innovadora es la textura del tejido: la trama de mariposas amarillas se extiende por toda la camiseta y presenta relieve bajo la luz, simulando el vuelo, una metáfora visual del mensaje de unión, energía y orgullo nacional.
Según declaraciones de Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas, “queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva”, apuntando al vínculo entre cultura, identidad y deporte.
Según la FCF, la camiseta estará disponible en dos versiones: la versión ‘jugador’, confeccionada con tecnología HEAT.RDY para máximo rendimiento; y la versión ‘hincha’, con tecnología AEROREADY.
Ambas versiones salen a la venta el jueves 6 de noviembre de 2025, a través de la tienda online de Adidas, puntos oficiales y aliados comerciales, lo cual marca un lanzamiento estratégico con meses de antelación al torneo.
Colección mundialista: 22 selecciones y un lanzamiento global
El lanzamiento de la camiseta de Colombia se inscribe en una campaña global de Adidas bajo el lema “The Drop That Needs No Introduction”. La marca presentó nuevos modelos para 22 selecciones nacionales de cara al Mundial 2026, incluyendo a Alemania, España, Argentina, Italia, Bélgica, Costa Rica, México, Japón, entre otras.
Cada una de estas camisetas tiene referencias específicas: por ejemplo, Alemania homenajea su diseño de 1990 con franjas geométricas modernas; México mantiene motivos aztecas en tonos verdes; Japón vuelve al azul profundo con patrones que evocan la cultura del origami; mientras que Colombia apuesta por las mariposas y el realismo mágico.
Este enfoque refuerza la presencia de Adidas en el mercado futbolístico y el posicionamiento de sus productos como más que uniformes: piezas de identidad nacional. Además, la tecnología empleada en estos lanzamientos incluye materiales reciclados, cortes atléticos adaptados al alto rendimiento y versiones para aficionados con tejidos que expulsan el sudor.
Aunque la campaña se centra en el Mundial 2026, las camisetas ya se lanzan desde noviembre de 2025, lo cual crea un mercado anticipado. Es la primera vez que tantas selecciones presentan simultáneamente sus uniformes con esta estrategia de marketing.