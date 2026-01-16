Aerocivil recibió alerta por “actividad militar” en espacio aéreo colombiano; EE.UU. advirtió ataques al narcotráfico

EE. UU. advirtió sobre actividades militares en el espacio aéreo colombiano, incluyendo la zona pacífica y Bogotá. Las aerolíneas colombianas activaron sus protocolos tras ser informadas de estos acontecimientos.
La Aeronáutica Civil señaló que las empresas que están realizando vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas señaladas conocen y están al tanto de la situación, y que a través de información técnica están operando para adoptar medidas preventivas y de mitigación operacional.
Si bien lo anterior puede encender las alarmas, la Aerocivil expresó que hasta el momento no se ha evidenciado una afectación en la navegación aérea, ni tampoco se registra alguna condición que impida el normal funcionamiento de las operaciones en el espacio aéreo colombiano. También manifestó que, en el estado actual de la situación, sea previsible que se cancelen o se suspendan las operaciones aéreas.
Lo que se conoce de la actividad militar estadounidense en América Latina
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) lanzó esta alerta. Pero no solo Colombia está inmersa en este acontecimiento, sino que también lo está México y otros países de América Central. Adicionalmente, Panamá, Guayaquil y regiones oceánicas de vuelo de Mazatlán también fueron informadas, según lo dijo NTN24.
Este panorama podría ser consecuencia de los anuncios que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, en los cuales expresó que haría ataques en tierra contra carteles de la droga en América Latina.
Después de poner una flota de miles de hombres frente a aguas de Venezuela y atacar en decenas de ocasiones a embarcaciones que presuntamente llevaban drogas a EE. UU., el mandatario amenazó con que los ataques se harían en tierra, y esta vez la situación no se limitaría solo a México y Venezuela, sino a varios países de la región. Todo esto se produce tras los bombardeos a Caracas y la extracción de Nicolás Maduro del gobierno venezolano para ser llevado a tribunales de Nueva York.
