Aerolíneas ganarán más de lo estimado en 2025: IATA revela proyección para 2026

La industria de la aviación global cerrará el año 2026 con un desempeño financiero más sólido de lo previsto. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés) revisó al alza su proyección de ganancias netas para el próximo año, situándola en US$41.000 millones.
Esa nueva estimación representa un margen de rentabilidad neta del 3,9 %, que sigue siendo bajo para una industria relevante para el mundo y que no ha logrado superar el récord presentado en el año 2017 cuando el margen llegó al 5 %.
El anuncio fue hecho por Marie Owens Thomsen, vicepresidenta senior de Sostenibilidad y Economista Jefe de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), durante la presentación de las perspectivas financieras de la industria en el Global Media Day en Ginebra, Suiza, en donde Valora Analitik está presente.
Willie Walsh, director general de la asociación, atribuyó esta mejora sustancial principalmente al «mejor comportamiento que ha mostrado el segmento de carga en la gran mayoría de mercados», un factor que amortiguó el impacto de las tensiones geopolíticas y proteccionistas.
El rescate inesperado del cargo aéreo
Owens Thomsen explicó el fenómeno detrás de esta resiliencia. En 2025, el temor a la imposición de nuevos aranceles comerciales impulsó a importadores y exportadores a adelantar envíos masivos.
La agilidad del transporte aéreo de carga fue fundamental, permitiendo redirigir el comercio a gran velocidad y compensar con creces las rutas afectadas por medidas proteccionistas, especialmente entre China y Estados Unidos.
«Este es otro caso en el que el cargo aéreo vino al rescate del mundo, tal como lo hizo durante el Covid-19», destacó la economista.
Este movimiento inesperado no solo sostuvo el crecimiento del volumen de carga (CTK) frente a un comercio global estancado, sino que también apuntaló un mejor desempeño del PIB mundial del 3 %, un crecimiento considerado «tibio, pero estable y positivo» para la economía global.
Récord de ocupación y panorama regional desigual
Otro pilar de la mejora financiera es la eficiencia operativa récord. La IATA pronostica que los factores de carga de pasajeros alcanzarán un máximo histórico del 83,8 % en 2026, lo que significa que los aviones volarán casi llenos. «Es muy positivo para respaldar el desempeño financiero y la rentabilidad de la industria», afirmó Owens Thomsen.
Sin embargo, la distribución de estas ganancias será desigual. Un dato relevante es que, por primera vez en años, Europa superará a Norteamérica como la región que genera mayores ganancias en términos absolutos (miles de millones de dólares).
No obstante, el campeón en margen de rentabilidad neta seguirá siendo la región de Medio Oriente.
En el extremo opuesto, África continúa en una situación «extremadamente difícil», con márgenes mínimos debido a la fragmentación política, costos de combustible hasta un 20 % más altos y un entorno operativo desafiante, generando apenas un dólar de ganancia por pasajero.
Proyección de ganancias por pasajero para 2025 y 2026, según la IATA
Costos para las aerolíneas
En la estructura de costos, se observa un cambio significativo: por primera vez en mucho tiempo, el costo laboral (28 %) supera al costo del combustible (cerca del 26 %) como el mayor gasto para las aerolíneas, gracias a un precio del petróleo moderado y un dólar más débil.
Para poner en contexto sobre la rentabilidad del sector, Owens Thomsen utilizó una nueva comparación: la ganancia neta de US$7,9 por pasajero que obtendrá la industria en 2026 es equiparable a la utilidad que genera para Apple la venta de una funda para su teléfono.
«Espero que se sientan tan indignados como yo por esa comparación», comentó, subrayando la fragilidad de la rentabilidad en un sector de infraestructura crítica, a pesar del récord de ocupación y la revisión al alza de las expectativas.
Recomendado: IATA rebaja levemente proyección de ganancias para aerolíneas durante 2025
Esto liderará el crecimiento en 2026
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentó su más reciente perspectiva financiera global, proyectando que la industria alcanzará una ganancia neta récord de US$41.000 millones en el año 2026, un aumento frente a los US$39.500 millones estimados para 2025 (que fue revisado al alza desde los US$36.000 millones).
Sin embargo, este hito en términos absolutos contrasta con un margen de rentabilidad neta que se mantendrá estancado en un modesto 3,9 %, revelando las persistentes presiones estructurales que enfrenta el sector.
«Aunque es una noticia extremadamente bienvenida, considerando los vientos en contra —desde los cuellos de botella en la cadena de suministro hasta conflictos geopolíticos y crecientes cargas regulatorias—, las aerolíneas aún no generan ganancias que cubran su costo de capital», señaló Willie Walsh, director general de IATA.
Recomendado: América Latina, segunda región con menos ganancias por pasajero estimadas para industria aérea en 2025: ¿cuál es la razón?
Además, la industria enfrenta costos emergentes y crecientes. Se prevé que el gasto incremental por la compra de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) alcance los US$$4.500 millones, mientras que el costo del cumplimiento del esquema de compensación de carbono (Corsia) ascenderá a US$$1,700 millones.
La paradoja de la rentabilidad: Crecimiento sin cobertura del costo de capital
A pesar del récord en ingresos totales, que alcanzarán los US$$1,05 billones en 2026, un dato crucial subraya la fragilidad financiera del sector. El retorno sobre el capital invertido (ROIC) se mantendrá en un 6,8 %, por debajo del costo promedio ponderado del capital (WACC) estimado en 8,2 %.
Esto significa que, a nivel agregado, la industria sigue sin generar valor económico suficiente para sus inversionistas.
«Los márgenes a nivel de la industria siguen siendo una miseria considerando el valor que las aerolíneas crean», recalcó Walsh. La asociación enfatiza que, mientras las aerolíneas operan con márgenes inferiores al 4 %, otros actores esenciales de la cadena de valor, como los fabricantes de motores y aviónica, reportan rentabilidades operativas que superan el 25 %, una disparidad que considera insostenible.
—