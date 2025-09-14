Colombia se ha convertido en un destino importante para Aeroméxico en la región, y como consecuencia, la aerolínea ha fortalecido su presencia este año con la apertura de nuevas rutas. Solo en 2025 ya se han transportado más de 300.000 pasajeros entre los dos países.
Sobre este y otros temas, la empresa habló con Valora Analitik, y comentó cuáles son sus expectativas para el cierre del año.
¿Cómo está actualmente la conectividad de Aeroméxico a Colombia? ¿Qué relevancia tiene Colombia para la empresa y frente a otros países de la región?
Colombia es un mercado que ha ganado mucha relevancia para Aeroméxico.
Nuestra presencia en ese país inició en 2010 con vuelos entre Ciudad de México y Bogotá. Actualmente, esa ruta ofrece tres vuelos diarios desde cada ciudad, lo que representa una oferta de 30.000 asientos mensuales.
En 2015, lanzamos la ruta a Medellín, en la que tenemos un vuelo diario, con lo que sumamos otros 10.000 asientos al mes.
Este año abrimos dos rutas a puntos relevantes de Colombia. En febrero, inauguramos la conexión entre México y Cartagena, con un vuelo diario que pone a disposición de nuestros clientes 10.000 asientos mensuales. La más reciente es la que conecta a México y Cali, también con una frecuencia diaria y 10.000 asientos mensuales adicionales.
¿Tienen planeadas más aperturas o frecuencias este año?
Aeroméxico constantemente analiza la evolución de los mercados para generar una oferta que responda a las necesidades de los viajeros. Por ahora para Colombia no tenemos planeadas más aperturas, pero sí a otros destinos como Puerto Rico.
En lo que va de 2025 hemos inaugurado siete nuevas rutas. Además de Cartagena y Cali, abrimos Phoenix, Filadelfia, Panamá, Punta Cana y Atlanta, esta última desde el estado de San Luis Potosí.
¿Cuántos pasajeros han movilizado en lo corrido del año desde y hacia Colombia y cuál es la meta para el cierre del año?
De enero a agosto, Aeroméxico movilizó a 339.596 pasajeros entre los dos países: 169.254 de Colombia a México y 170.342 de México a Colombia. Más que una meta, te puedo decir que gracias a la demanda de asientos esperamos una tendencia al alza.
¿El fuerte de las ventas de Aeroméxico se concentran en el mercado local o internacional?
Los dos mercados tienen una amplia demanda y son igual de importantes para Aeroméxico. Contamos con una red de 117 rutas, la más extensa del mercado aéreo en México: 54 nacionales y 63 internacionales. Volamos a más de 95 destinos en México y a otros 21 países, con lo que conectamos a México con tres continentes.
¿Cómo está compuesta la flota de Aeroméxico en la actualidad?
Hoy nuestra flota está conformada por más de 160 aviones: 22 Boeing 787 Dreamliner, 105 Boeing 737 —de los cuales 71 son equipos MAX— y 34 Embraer 190.
¿Cómo esperan cerrar el año?
Para la segunda mitad del año tendremos Ciudad de México-Puerto Rico, así como algunas rutas de temporada invernal: Guadalajara-Seattle, Monterrey-Salt Lake City, Cancún- Raleigh-Durham, Ciudad de México-Santiago de Chile.
En nuestros aviones ofrecemos a nuestros clientes una experiencia de clase mundial.
Incorporamos casi 30 horas de contenido original de Apple TV+ en nuestro sistema de entretenimiento a bordo. Con esto, nuestra oferta ya supera los 200 títulos disponibles para disfrutar durante el vuelo.
Recientemente nos convertimos en la primera aerolínea en México en ofrecer el servicio de eSIM a nuestros clientes con vuelos internacionales. Este nuevo producto, operado por Travel Connected, cuenta con cobertura en más de 150 países.
Lanzamos el nuevo beneficio Friends & Family de Aeroméxico Rewards, que extiende los privilegios del pasajero afiliado a hasta dos acompañantes que viajen en la misma reserva.
Ampliamos nuestro código compartido con WestJet, lo que permite a nuestros clientes conectar con 10 nuevos destinos en Canadá mediante una sola reserva.