Aeropuerto de Cartagena estrena servicio especial para el beneficio de viajeros

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena puso en operación un nuevo servicio de transporte en plataforma para facilitar el traslado de pasajeros y tripulaciones entre las aeronaves y la terminal aérea.
La medida está orientada a organizar los desplazamientos dentro de la zona operacional y ofrecer una alternativa terrestre en aquellos vuelos que, por sus condiciones de operación, requieran el uso de buses para conectar los aviones con las instalaciones del aeropuerto.
Así funcionará el nuevo servicio en el aeropuerto
El esquema comenzó con una flota compuesta por dos buses K280, cada uno con capacidad para transportar hasta 80 pasajeros. La operación también cuenta con una van destinada exclusivamente al traslado de tripulaciones, con espacio para 15 personas.
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Según la terminal aérea, la disponibilidad de estos vehículos permitirá atender los requerimientos de las aerolíneas y facilitar el desplazamiento de pasajeros y equipos de vuelo cuando las operaciones demanden transporte terrestre dentro de la plataforma.
Shirley Orrego, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de OINAC, señaló que el servicio busca brindar a las aerolíneas una herramienta para apoyar los procesos de traslado y contribuir a la organización de las operaciones en plataforma.
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El sistema estará disponible durante todo el año, de domingo a domingo, entre las 4:30 a. m. y las 11:00 p. m.. Su utilización estará sujeta a la programación de los vuelos y a las necesidades operativas de cada servicio.
La coordinación corresponderá a las aerolíneas, que definirán cuándo requieren los vehículos de acuerdo con sus itinerarios y las condiciones particulares de cada vuelo.
La implementación del nuevo esquema se desarrolla mediante una alianza con Dolphin Express, compañía que participa en la prestación del servicio de transporte en plataforma.