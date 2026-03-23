Aeropuerto de Rionegro: otrosí clave estaría próximo a firmarse, pero ampliación de $22 billones sigue en veremos

El futuro del Aeropuerto José María Córdova vuelve al centro del debate. Desde Antioquia advierten un freno en decisiones clave del Gobierno Nacional que mantienen en pausa inversiones urgentes para la terminal aérea.
El punto crítico es la firma del Otrosí No. 27, un documento aprobado por el Comité de Contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desde el 26 de diciembre de 2025, pero que aún no se materializa.
“Se mantiene un bloqueo contractual injustificado que impide el desarrollo urgente del aeropuerto”, aseguró el concejal Alejandro De Bedout tras conocer respuestas a derechos de petición.
Según el cabildante, el otrosí permitiría destrabar un plan de choque por $397.646 millones, financiado en su totalidad por el concesionario AirPlan, sin comprometer recursos del Presupuesto General de la Nación.
“Resulta inaudito que el Gobierno frene una inversión que no requiere un solo peso público. Solo debe poner la firma”, enfatizó.
El ajuste contractual busca modificar la denominada “regla del 75%”, considerada obsoleta por actores regionales, y habilitar al menos 14 intervenciones críticas para mejorar la operación del aeropuerto.
Presión operativa y cruce de versiones entre entidades
El debate ocurre en medio de una creciente presión sobre la terminal. En 2025, el aeropuerto alcanzó 14,5 millones de pasajeros, superando ampliamente su capacidad estimada de 11 millones.
Ante este escenario, la región ya analiza alternativas para acelerar soluciones, mientras el Plan Maestro de ampliación, valorado en cerca de $22 billones, sigue viéndose lejano. Aunque ya está aprobado falta su aprobación total.
El plan, presentado en 2025, contempla una ejecución hasta 2055 en tres fases:
- Primera (a 2030): compra de predios y gestión ambiental.
- Segunda (2030-2035): nueva terminal, pista y torre de control.
- Tercera (2035-2055): ampliaciones adicionales y nuevas infraestructuras.
Sin embargo, el modelo de financiación —con una primera fase tipo “llave en mano” y el resto vía APP— ha generado reparos en el sector, especialmente por posibles efectos sobre los ingresos regulados del aeropuerto.
Aunque desde la ANI se señala que la firma del otrosí estaría próxima y dependería del Ministerio de Transporte, desde esa cartera apuntan a que el trámite debe originarse en la propia agencia. Por su parte, la Aeronáutica Civil no ha emitido respuesta reciente, lo que mantiene la incertidumbre institucional.
Así las cosas, los diseños ya estarían en manos del Gobierno, pero la falta de decisiones concretas mantiene tanto las obras urgentes como la expansión estructural en un limbo.
En la práctica, el aeropuerto más importante de Antioquia enfrenta un doble cuello de botella: intervenciones inmediatas sin firma y un plan de largo plazo sin ruta clara de ejecución.