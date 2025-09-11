La huelga realizada por personal de la aerolínea KLM eL miércoles en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, no solo afectó las operaciones regulares del día, sino que se espera que cause traumatismos en lo que resta de semana.
En reciente declaraciones, la empresa informó estar preparando el «rompecabezas logístico para volver a la normalidad tras la huelga”. Sin embargo, agregó que “eso llevará tiempo, y las consecuencias podrían durar varios días».
KLM y el aeropuerto estiman que, por la reorganización de vuelos, aviones disponibles y personal afectado, las complicaciones se puedan extender dos días más.
Es importante recordar que las manifestaciones se llevaron a cabo por parte de los colaboradores en tierra entre las 08:00 a.m. y 10:00 a.m. y, como consecuencia, más de 100 vuelos fueron cancelados, afectando a alrededor de 27 000 pasajeros.
¿Por qué se produjo la huelga?
A pesar de que en días pasados, KLM alcanzó un acuerdo salarial con tres sindicatos (NVLT, VKP y De Unie), otros dos (FNV y CNV) lo rechazaron, calificándolo de insuficiente y se negaron a participar en las negociaciones.
Recomendado: Wouter Gregorowitsch, nuevo gerente de Air France-KLM para la Región Andina y Centroamérica
Parte del problema actual es porque los trabajadores reclaman aumentos que compensen la inflación, más estabilidad laboral (contratos permanentes) y un régimen especial para tareas físicamente exigentes, entre otros asuntos.
Bajo este precedente, FNV, uno de ello, calificó el primer acuerdo como una “declaración directa de guerra” por dividir al personal, mientras que CNV lo consideró una concesión que no protege el poder adquisitivo.
Es por esto que además de hoy, los representantes de los sindicatos ya anunciaron una nueva huelga de cuatro horas para el próximo miércoles 17 de septiembre, también en la mañana.
KLM es la aerolínea nacional de Países Bajos. Su nombre completo es KLM Royal Dutch Airlines y tiene su sede principal en Amstelveen, cerca del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, que es su base de operaciones.
En 2004, KLM se fusionó con Air France, formando el grupo Air France–KLM, pero a pesar de la integración, ambas compañías mantienen su marca, identidad y operaciones propias, pero comparten una estructura empresarial conjunta, con sede en París y Ámsterdam.
A 31 de diciembre de 2024, KLM contaba con 32.219 empleados, lo que representa un aumento de 21,6 % respecto al año anterior. En cuanto al grupo Air France–KLM, la cifra global de empleados alcanzó alrededor de 77.800 personas en 2023.