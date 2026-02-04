Ahora | CNE niega la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del 8 de marzo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó la participación al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo, una decisión que reconfigura el panorama interno de la izquierda de cara a las elecciones de 2026.
En sala plena, y con el voto determinante de los conjueces, el tribunal electoral rechazó la ponencia que buscaba habilitar a Cepeda como participante formal en esa consulta interpartidista.
Así quedó la votación
Maritza Martínez: No
Benjamín Ortiz: No
Álvaro Hernán Prada: No
Cristian Ricardo Quiroz: No
Campo: No
Álvaro Echeverry: Sí
Fabiola Márquez: Sí
Alba Velásquez: Sí
Conjueces:
Alberto Rios: Sí
Hollman Ibáñez: No
Cabe recordar que el propio Cepeda había anticipado que, ante las dificultades jurídicas, podría optar por ir directamente a la primera vuelta presidencial, evitando el camino de la consulta.
Con esta decisión, el CNE introduce un nuevo factor de tensión en la reorganización de las fuerzas de izquierda, que ahora deberán ajustar su oferta electoral en una consulta que ya se perfila como clave para definir alianzas y liderazgos rumbo a 2026.
Espere ampliación.
—