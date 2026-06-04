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Ahora | Se cae propuesta de Constituyente apoyada por Petro tras elecciones presidenciales: comité retira proyecto

El retiro de la iniciativa ocurre en medio de los esfuerzos de la campaña de Cepeda por ampliar su base electoral.

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Armando Wouriyu, vocero del Comité Promotor por la Asamblea Constituyente
Armando Wouriyu, vocero del Comité Promotor por la Asamblea Constituyente. Foto: tomada de @ArmandoWayuu

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Oficialmente se retira la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, una iniciativa que apoyaba el presidente Gustavo Petro y había llegado a la campaña del candidato del Gobierno, Iván Cepeda.

La decisión fue comunicada por el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que anunció la suspensión de la recolección de firmas necesarias para impulsar el mecanismo.

La propuesta había sido acogida por el candidato del oficialismo, Iván Cepeda. Aunque en varias oportunidades condicionó la Constituyente a un acuerdo nacional, también reconoció que actualmente no existían las condiciones políticas ni el ambiente necesario para avanzar en esa dirección.

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Presidente Petro apoya decisión del Comité Ciudadano por Asamblea Constituyente de suspender la recolección de firmas

 

El retiro de la iniciativa ocurre en medio de los esfuerzos de la campaña de Cepeda por ampliar su base electoral y generar confianza entre sectores independientes y de centro. Precisamente, uno de los principales reclamos de dirigentes como Claudia López y Sergio Fajardo había sido descartar de manera explícita la posibilidad de convocar una Constituyente durante el próximo gobierno.

Se espera que Iván Cepeda entregue declaraciones sobre el tema este jueves a las 11:00 de la mañana, cuando se pronuncie sobre el alcance político de la decisión y sus efectos en la recta final de la campaña.

Carta del Comité Constituyente
Carta del Comité Constituyente

 

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, Política
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