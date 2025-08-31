Entrevista | Air France ve un futuro «positivo» en el mercado colombiano y planea seguir creciendo en operaciones

Air France, la aerolínea bandera de Francia, que lleva operando más de 70 años en Colombia, el año pasado logró ingresos totales por 31.500 millones de euros y transportó 97,9 millones de pasajeros en el mundo.
En las rutas Bogotá–París y París–Bogotá, la aerolínea movilizó más de 200.000 pasajeros el año pasado, y este año espera superar la cifra.
En entrevista con Valora Analitik, Wouter Gregorowitsch, gerente general de Air France-KLM para los países andinos y Centroamérica, habló sobre las expectativas que tienen en el mercado colombiano y sus apuestas diferenciales.
Air France lleva 72 años en Colombia, ¿qué tal ha sido la operación en el país?
Es un privilegio estar aquí por tanto tiempo y más que Colombia ha sido un país desde donde hemos viajado mucho y nos hemos fortalecido. Es un país estratégico en Latinoamérica y al que le podemos ofrecer muchos destinos a nuestros clientes.
El viajero colombiano prioriza mucho viajar a Europa, pero también hemos visto que está priorizando Asia y eso es algo bueno para nosotros porque ofrecemos más de 200 destinos en el mundo, incluido Asia.
¿Tienen alianzas con aerolíneas acá en Colombia?
Tenemos alianza con Avianca, por ejemplo, el agente de viajes vende un paquete con un vuelo Medellín-Bogotá-París, en donde el vuelo de Medellín a Bogotá es con Avianca y posteriormente con Air France, con el mismo tiquete.
Nuestras agencias de viaje son clave para nosotros porque nos venden el 50 % de lo que comercializamos aquí en Colombia.
¿Cuántos pasajeros movilizan al año en las rutas que tienen en Colombia?
La cifra aproximada de viajeros desde Colombia a París y de París a Colombia durante 2024 en nuestros vuelos, en Air France fue de más de 200.000 pasajeros y en KLM más de 190.000.
Entre enero y julio de 2025 hemos transportado entre las dos aerolíneas más de 239.000 pasajeros.
¿Qué experiencias diferenciales ofrecen?
Air France, con su elegancia y su confort francés, les da el toque especial a las experiencias. Además, estamos invirtiendo mucho en nuestros asientos; la clase económica premium es cada vez más importante y más solicitada; agregarlas a nuestra oferta ha llevado a otro nivel la experiencia tanto en Air France como en KLM.
Tenemos tres cabinas: Economy, Premium y Business. Estamos invirtiendo tanto en Air France como en KLM para que el pasajero esté cómodo y tenga un viaje diferente.
Asimismo, estamos invirtiendo con Starlink para que nuestros pasajeros tengan Wi-Fi a bordo mucho más rápido.
¿Qué diferencia la Business Class de ustedes con la de otras aerolíneas?
Cuando las personas viajan en nuestra Business Class, un chef que se llama Regis Marco, que tiene una estrella Michelin, es quien prepara los alimentos; eso es algo diferencial. De igual manera, nuestro personal siempre está pendiente y los espacios son muy cómodos.
Y, en KLM, aunque no tenemos un chef de ese nivel, tenemos una buena gastronomía más tranquila y cercana al pasajero y la cultura holandesa.
¿Qué tan acogida es la business class?
Le va muy bien, tanto de Bogotá a París como de París a Bogotá. Cada vez los viajeros buscan viajar con más confort y lujo.
Hace poco anunciaron modificación del horario en el que saldrá el vuelo Bogotá–París, ¿a qué se debe este cambio?
Normalmente salimos a las 11:55 de la noche, y desde el 26 de octubre, estaremos saliendo a las 9-9:40 para que nuestros pasajeros que tienen conexiones en Europa, Japón o Medio Oriente tengan mejores posibilidades y facilitar el tránsito.
¿Qué expectativas tienen en el mercado colombiano?
Tenemos muy buenas expectativas en el mercado colombiano porque el viajero colombiano no solo está queriendo conocer más Colombia, sino que también quiere irse afuera y también está teniendo más poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, nosotros como aerolínea, al tener eso en cuenta, pues queremos seguir creciendo en las operaciones.
¿Piensan abrir nuevas rutas en otras ciudades?
No. Por ahora, seguiremos con nuestra única ruta Bogotá-París con Air France.
¿Cómo están de flota?
Tenemos aviones de nueva generación que consumen menos combustible, por ejemplo, como es el A350, que es el que tenemos acá; este en promedio reduce un 25 % las emisiones con el uso del combustible sostenible de aviación, que es el SAF. Este combustible se hace a partir de aceite de cocina reciclado. Somos la aerolínea que más usa combustible sostenible.
¿Cómo ven el sector en Colombia?
Si analizamos la historia, la industria siempre ha estado en constante evolución, siempre hemos tenido un muy buen negocio, y creo que esto continuará porque la industria aérea está creciendo, y creo que Colombia, con sus inversiones, especialmente en los aeropuertos, también se está desarrollando, así que creo que el futuro de la industria de la aviación en Colombia es positivo.