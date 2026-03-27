“Al próximo presidente le tocará complicadísimo, tiene que poner la economía a crecer”: Sarmiento Gutiérrez

El presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, advirtió que el ciclo de tasas de interés en Colombia podría no haber terminado y que, por el contrario, existe margen para nuevos incrementos ante recientes presiones inflacionarias.
Según el directivo, el comportamiento reciente de la inflación cambia las expectativas del mercado frente a las decisiones del Banco de la República.
“Con los recientes brotes de inflación, es probable que no veamos una reducción en las tasas este año. Por el contrario, podrían subir”, afirmó.
En ese contexto, explicó que el mercado esperaba para marzo un ajuste de 75 puntos básicos, aunque no descartó que la autoridad monetaria opte por un incremento más moderado, cercano a 50 puntos básicos.
El efecto, advirtió, es directo: mayores tasas para los ahorradores y, en consecuencia, un encarecimiento del crédito en toda la economía.
Presión sobre la rentabilidad bancaria
Sarmiento también puso el foco en el impacto técnico que tiene el alza de tasas sobre los balances del sistema financiero.
“Cuando suben las tasas, lo primero que ocurre es un aumento en el costo de fondos. Sin embargo, el rendimiento de la cartera no se ajusta de inmediato”, explicó, al señalar que buena parte de los créditos —especialmente de consumo— están pactados a tasa fija.
“Entonces se demora- mientras esa cartera se vence- en reacomodarse las tasas para reflejar las nuevas tasas del Banco de la República. Razón por la cual por un periodo generalmente se disminuye la rentabilidad de los bancos”.
Un próximo gobierno “con todo por reorganizar”
Más allá del frente monetario, el banquero proyectó un panorama exigente para la persona que llegue a la Casa de Nariño, con múltiples frentes estructurales abiertos.
A su juicio, el próximo mandatario deberá “reorganizar muchos sistemas”, empezando por el sector salud y el desenlace de la reforma pensional, en un contexto de presión creciente sobre el gasto.
Advirtió que el costo de las pensiones tendrá un incremento significativo, lo que obligará a redefinir prioridades fiscales y fuentes de financiamiento.
En materia económica, insistió en que el reto central será reactivar el crecimiento y, sobre todo, reconstruir la confianza para atraer inversión, tanto internacional como doméstica.
En esa línea, señaló que algunos candidatos ya avanzan en la estructuración de planes de gobierno que permitan una implementación inmediata desde el primer día de mandato.
Sin embargo, fue enfático en que el margen de maniobra del actual gobierno es limitado: “Con el tiempo que queda, no se logra”.
El diagnóstico se cierra con una advertencia sobre las finanzas públicas. Sarmiento alertó sobre un presupuesto desfinanciado y un recaudo fiscal que calificó como transitorio, apoyado en medidas extraordinarias como decretos de emergencia. “Eso no garantiza ingresos sostenibles”, señaló.
En ese escenario, advirtió que, si no se generan condiciones para mejorar la rentabilidad empresarial —y, por ende, la base tributaria—, el país podría enfrentar un desbalance creciente entre ingresos y gastos.