Albeiro Herrera es el nuevo CEO de Bluedoors Apartment Boutique Hotels

La colección Bluedoors Apartment Boutique Hotels anuncia que, tras más de dos décadas al frente de la compañía, su fundador y actual presidente de la Junta Directiva, Fernando Sánchez Paredes, cede la dirección ejecutiva a Albeiro Herrera Castaño, quien asume oficialmente como nuevo CEO.
La historia de Bluedoors comenzó con la visión estratégica de Sánchez Paredes, quien, con una trayectoria como gerente general de la cadena Royal y de reconocidos proyectos como 101 Park House y el Centro de Convenciones AR, dio forma a un modelo innovador de hospitalidad.
La llegada de Albeiro Herrera marca el inicio de una nueva era para Bluedoors. Con más de 20 años de experiencia en la industria de servicios, ha ocupado cargos de liderazgo en Compass Group, Sodexo y Hoteles Royal, aportando su conocimiento estratégico y operativo. Con ello, su misión será fortalecer la presencia de Bluedoors en un mercado cada vez más competitivo.
“Esta designación representa un paso firme hacia la consolidación de Bluedoors como referente en hospitalidad, con un estilo de servicio personalizado que nos ha distinguido en Colombia y en la región”, señaló Fernando Sánchez.
La propuesta Bluedoors
Actualmente, Bluedoors cuenta con cuatro propiedades: tres en Bogotá y una en Medellín. Todas se destacan por su concepto de apartamentos tipo suite, diseñados para estadías prolongadas. Sus espacios incluyen cocinas equipadas, salas de estar, comedores, áreas sociales y múltiples habitaciones.
Con ello, Bluedoors se encuentra en la búsqueda de avanza en proyectos de expansión hacia otras ciudades del país y fortalecer su presencia.
“Con este nuevo capítulo, Bluedoors refuerza su compromiso de seguir siendo pionero en un modelo de hospitalidad que combina innovación, calidez y excelencia, manteniendo viva la visión de su fundador y abriendo camino a una nueva etapa de crecimiento”, concluyó Albeiro Herrera.