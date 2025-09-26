Juana Beltrán es la nueva vicepresidenta jurídica del Banco de Occidente

El Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, anunció que la Junta Directiva ha designado a Juana Beltrán Echeverri como nueva vicepresidenta jurídica.
En ese sentido, la compañía indicó que Beltrán comenzará sus funciones en el nuevo cargo a partir del 14 de octubre de 2025, en reemplazo de Douglas Berrio Zapata.
“La entidad también rinde un especial reconocimiento a Douglas Berrio Zapata quien deja el cargo de vicepresidente jurídico, después de 37 años en los que aportó significativamente al desarrollo legal y estratégico”, expresa el banco en el comunicado difundido a medios.
Experiencia de Juana Beltrán
Por su parte, Juana Beltrán cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones jurídicas de alto impacto en entidades del sector financiero.
Es abogada de la Universidad de los Andes, con una especialización en Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y una Maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.
Recomendado: Andrés Santamaría asume la dirección de Asocapitales en medio del debate por la Ley de Competencias
“Su trayectoria refleja una sólida capacidad para alinear la estrategia jurídica con los objetivos del negocio, gestionar riesgos legales complejos y generar impacto tangible en la sostenibilidad de las organizaciones”, señala la entidad en el comunicado.
Y concluye: “El Banco de Occidente reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades jurídicas y de gestión bajo el liderazgo de Juana Beltrán Echeverri, contribuyendo al desarrollo de las personas, sus familias, el crecimiento de los negocios y la transformación sostenible del país”.