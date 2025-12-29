Alcaldía de Bogotá entrega importante obra en la avenida Cali: beneficiará a más de 1 millón personas

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habilitó la glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas que hace parte del grupo 4 de la troncal de Transmilenio avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el promedio general de tráfico mixto en horas pico, tanto diurnas como nocturnas, que se beneficiará con esta puesta en servicio es de cerca de 13.000 vehículos.
“Gracias a que podemos habilitar esta glorieta elevada vamos a poder agilizar el resto de la obra, entonces lo que queda del grupo cuatro se terminará en el mes de julio de 2026”, explicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
“Estamos felices, lo prometimos y lo cumplimos. Estamos aquí, hoy 29 de diciembre, con el señor alcalde habilitando la glorieta elevada del grupo cuatro de la avenida Ciudad de Cali, en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali. Además, hoy quedan habilitados los carriles mixtos, norte-sur, sur-norte, por lo que se conectan los 7,4 kilómetros hasta el límite con Soacha y los vehículos particulares podrán transitar por la av. Ciudad de Cali sin ningún problema”, comentó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.
Así mismo, esta glorieta elevada beneficiará a más de 1 millón personas de la localidad de Kennedy, especialmente de los barrios El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito.
“La apertura de la glorieta de la avenida Ciudad Cali es una obra que mejora de manera directa la movilidad y la calidad de vida de más de un millón de personas en la localidad de Kennedy, y optimiza los tiempos de viaje de 115.000 usuarios del transporte público que transitan diariamente por este corredor”, aseguró la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Claudia Díaz.
Por su parte, Transmilenio explicó que con la apertura de la avenida Ciudad de Cali entre calles 2 y 42 F sur (Grupo 3) se retoma el trazado de 27 rutas TransMiZonal en sentido norte – sur. Esto permite optimizar los viajes, ahora serán más directos y tendrán una conexión y cobertura más eficiente para los usuarios del sector de María Paz, Saucedal, El Amparo, Patio Bonito y Tintalito, entre otros.
“Abrir este tipo de obras representa una mejora en el servicio del transporte público de Bogotá y redunda en una sola cosa: disminuir los tiempos de viaje de nuestros usuarios. Con la apertura de esta importante obra se verán beneficiados más de 115.000 usuarios del sistema TransMilenio, son al menos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde que nuestros usuarios tendrán para pasar con sus familias”, indicó el subgerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez.
La estructura tiene una longitud de circunferencia de 300 metros, con ocho ramales de entre 80 y 100 metros de longitud, y un peso equivalente a 80 1.000 toneladas, algo similar al de 240 aviones Boeing 747 cargados. Además, cuenta con 25 postes de iluminación en los ramales y la glorieta.
Glorieta cuenta con dos niveles para mejorar la movilidad
En el primer nivel, que continúa en obra, dispone de dos carriles exclusivos para Transmilenio, por los cuales los buses mantendrán su operación con normalidad, garantizando la conexión entre la avenida de las Américas y la avenida Ciudad de Cali.
Tras la habilitación del segundo nivel, la operación vehicular, en el primer nivel, contará con dos semáforos ubicados en la avenida Ciudad de Cali hacia el sur y en la avenida de Las Américas hacia el oriente, mientras que peatones y ciclistas utilizarán los mismos pasos semaforizados bajo la glorieta hasta la finalización de las obras del primer nivel.
El segundo nivel de la glorieta, que queda habilitado, cuenta con ocho accesos y salidas, cada uno con dos carriles, y un anillo central de tres carriles que permite la conexión fluida con los cuatro puntos cardinales.
Avances del grupo 4 de la avenida 68
El Grupo 4 de la avenida 68 registra un avance del 77,74 % de ejecución, luego de haber sido recibido por la actual Administración con un 29,50 % (ha avanzado el 48,24 % durante esta Administración distrital).
Este proyecto, que incluye la construcción de la glorieta, contempla además 18.453 metros de espacio público, de los cuales ya se han ejecutado 10.576 metros; la construcción de 1,16 kilémetros de ciclorrutas, con 0,16 kilómetros ya finalizados; y la proyección de 15.548 metros de zonas verdes. Adicionalmente, se realizará la plantación de 165 árboles de cuatro especies: roble australiano, chicalá, liquidámbar y falso pimiento. El costo total del proyecto supera los $209.000 millones.
Apertura de carriles mixtos en los grupos 3 y 1
Transmilenio continuará operando con normalidad en ambos sentidos, desde la avenida de las Américas hacia la avenida Ciudad de Cali al sur y viceversa.
Grupo 3 avenida Ciudad de Cali (desde la avenida Villavicencio hasta la avenida Manuel Cepeda Vargas con avenida Las Américas). Se habilitarán:
- Calzada occidental para carriles mixtos (sentido norte – sur), entre la calle 2 hasta la avenida Villavicencio.
- Calzadas oriental y occidental para tráfico mixto (la oriental ya está habilitada para tráfico mixto).
- La carrera 87 quedará de sentido bidireccional, y será una salida de Patio Bonito para conectar desde el occidente a la glorieta elevada y así con todos los puntos cardinales.
Grupo 1 av. Ciudad de Cali: se da apertura definitiva a los carriles mixtos de la avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 80J y el retorno en el sector de Tibanica, en el límite de Bogotá con Soacha.