Alcaldía de Galán tomó importante decisión sobre futuro de conciertos en El Campín

El Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, previsto para el 28 de febrero de 2026 en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, fue reprogramado para el 28 de marzo de 2026. La decisión se tomó con base en criterios técnicos para proteger, recuperar y fortalecer la grama del escenario, luego del proceso de hibridación que atraviesa la cancha.
La determinación fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, junto con Sencia, administrador del estadio, y Eventos y Producciones Silra S.A.S., productor del evento. Según el comunicado oficial, el ajuste responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el fútbol profesional y los espectáculos futuros.
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que durante el resto de febrero no se realizarán conciertos en El Campín. La medida busca evitar un mayor deterioro del terreno de juego en plena temporada del fútbol colombiano, cuando el estadio recibe partidos de alta asistencia.
Las boletas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución del dinero a través del operador de boletería hasta el 27 de febrero de 2026. De no hacerlo, se entenderá aceptado el cambio.
Conciertos en El Campín 2026: agenda bajo revisión
El aplazamiento del festival abre la discusión sobre el calendario de espectáculos en El Campín durante 2026. El estadio tiene capacidad para más de 36.000 asistentes en conciertos, una cifra similar a la asistencia promedio en partidos de alto perfil del FPC.
Además, el complejo alberga espectáculos en el recinto cubierto contiguo, el Movistar Arena, que tiene capacidad cercana a 14.000 personas y opera con dinámica independiente al estadio. Para junio de 2026 está anunciado el concierto de la banda británica Pulp en ese escenario.
La administración distrital revisa el resto de conciertos previstos en El Campín para evitar un nuevo impacto sobre la grama. La hibridación del césped, que combina pasto natural con fibras sintéticas para aumentar resistencia, es una inversión clave para mantener estándares internacionales. Este tipo de tecnología es usada en estadios de ligas europeas y busca soportar cargas intensivas de partidos y montajes.
Impacto económico de los conciertos en Bogotá
Los conciertos masivos en El Campín movilizan una cadena económica que incluye boletería, transporte, hotelería y comercio informal. En eventos recientes en Bogotá, espectáculos de gran formato han generado ingresos por miles de millones de pesos en una sola noche, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico.
La comparación es clara: un solo concierto con lleno total puede convocar más público que varios partidos consecutivos de la Liga BetPlay. Sin embargo, el uso continuo de El Campín para música y deporte ha generado tensiones por el estado del terreno de juego.
Recomendado: Poderosa multinacional que es aliada del megaproyecto de El Campín podría replantear su continuidad
El caso de Pa’ Gozar y Cantar 2.0, que mantiene su cartel de 16 artistas, marca un precedente en la gestión del escenario. La decisión de priorizar la grama podría redefinir la programación de conciertos en 2026 y ajustar la relación entre la industria del entretenimiento y el calendario deportivo en Bogotá.