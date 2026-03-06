Pese a los avances normativos, alertan sobre brechas laborales de género en Colombia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (LaboUR) presentó un análisis sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral colombiano, destacando tanto los avances normativos en materia de igualdad como las brechas persistentes en participación, empleo y remuneración.
Brechas en el mercado laboral
En Colombia aún existe una brecha significativa entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Para 2025, la tasa de desempleo de las mujeres alcanzó el 11,44 %, mientras que la de los hombres fue del 6,99 %, lo que evidencia una diferencia importante en el acceso a oportunidades laborales.
Así mismo, la Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres continúa siendo 24 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, reflejando barreras estructurales para su integración plena al mercado laboral.
En términos de remuneración, las desigualdades también persisten. Por cada peso que gana un hombre con nivel universitario, las mujeres reciben en promedio 82 centavos. Entre quienes tienen nivel de educación secundaria, las mujeres reciben cerca de 70 centavos por cada peso ganado por un hombre.
Obstáculos estructurales para la participación laboral
El análisis también muestra que muchas mujeres enfrentan obstáculos adicionales para acceder al empleo. Entre las mujeres que desean trabajar pero no han realizado gestiones para buscar empleo, el 35 % señala que no lo ha hecho debido a responsabilidades familiares.
Además, cerca del 32 % de las mujeres empleadas en 2025 se concentraban en el sector servicios, donde una proporción importante de los empleos —como ventas, cuidado y servicios personales— suele ser más vulnerable a cambios económicos y a condiciones laborales inestables.
Paradójicamente, las mujeres ocupadas presentan en promedio niveles educativos más altos que los hombres. Por ejemplo, el 18,41 % de las mujeres ocupadas tiene educación universitaria, frente al 12,72 % de los hombres. Sin embargo, este mayor nivel educativo no se traduce necesariamente en igualdad de condiciones laborales ni salariales.
Avances en el marco normativo
Colombia cuenta con un marco jurídico robusto que protege el derecho a la igualdad en el trabajo. La Constitución Política establece en su artículo 13 el principio de igualdad ante la ley y en su artículo 25 el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
Estos principios se complementan con convenios internacionales como el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación. En el ámbito nacional, la Ley 1496 de 2011 desarrolla el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres e incorpora criterios objetivos de valoración del trabajo, así como mecanismos de auditoría de la información salarial.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reforzado la protección de las mujeres trabajadoras. La Sentencia T‑014 de 2026 reiteró la protección especial a mujeres embarazadas y lactantes, garantizando estabilidad laboral reforzada y prohibiendo decisiones laborales desfavorables relacionadas con la maternidad. Un llamado a seguir avanzando.
Si bien en América Latina la participación laboral femenina ha aumentado en las últimas décadas —principalmente por el incremento de más de 12 puntos porcentuales en la participación de las mujeres—, persisten importantes desafíos relacionados con el acceso a empleo de calidad, la redistribución del trabajo doméstico y la eliminación de brechas salariales.