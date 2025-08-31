Alexandra Reyes será la octava directora del Invías en el Gobierno Petro: Estos serán los retos en infraestructura

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), oficializó en su portal web el nombramiento de Alexandra Reyes como nueva directora del Instituto Nacional de Vías (Invías). Con esta designación, Reyes se convierte en la octava persona en ocupar la dirección de la entidad durante el actual periodo presidencial de Gustavo Petro, en reemplazo de John Jairo González, quien dejó el cargo recientemente.
Desde la llegada de Petro al poder en 2022, el Invías ha tenido una alta rotación en su dirección. Por esta institución han pasado Guillermo Toro, Juan Alfonso Latorre, Juan José Oyuela, Mercedes Gómez, María Constanza García, Juan Carlos Montenegro, John Jairo González y, ahora, Alexandra Reyes.
El anuncio generó reacciones en el sector. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, expresó en su cuenta de X: “Insólito: en los tres años del gobierno del presidente Petro, el Invías ya completa ocho directores, tras el reciente nombramiento de la joven Alexandra Reyes”.
Caicedo también advirtió sobre la intención del Gobierno de asumir directamente las concesiones viales una vez concluyan sus contratos: “Algunos voceros del Gobierno han venido insistiendo en dejar en manos de la Nación todas las concesiones viales que terminen su plazo: ello equivaldría a estatizar el manejo de las carreteras del país. Y, dentro de ese contexto, sería justamente el Invías —la entidad que ya suma ocho directores en tres años— la encargada de ejecutar, operar y mantener los principales corredores viales de la geografía nacional”.
El dirigente gremial agregó que esta posibilidad representaría un riesgo: “Craso error: está demostrado que cuando una vía concesionada pasa a manos del Invías, como ocurre con los tramos no concesionados de la autopista Bogotá-Medellín, el deterioro, el abandono y las malas condiciones se vuelven el común denominador. Y si a ello se suma la evidente inestabilidad de la entidad en términos administrativos, la operación aritmética arrojaría un resultado lamentable”.
¿Quién es Alexandra Reyes, nueva directora de Invías?
Reyes es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con dos especializaciones: una en Derecho de la Infraestructura de la Universidad Externado y otra en Geotecnia Ambiental de la Universidad de Santander.
En su trayectoria laboral, se desempeñó como asesora en la Federación Nacional de Departamentos en 2024 y trabajó en el Ministerio del Interior como supervisora y contratista.
Recomendado: Las concesiones que están próximas a vencerse y no serían renovadas por orden de Petro
Con su llegada al Invías, Reyes deberá enfrentar los retos que implica garantizar la ejecución, mantenimiento y operación de la red vial nacional, en un contexto de cuestionamientos sobre la estabilidad administrativa de la entidad y el debate en torno al futuro de las concesiones viales en el país.