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Alianzas con públicos y privados permitieron a Comfama impactar a 4,7 millones de personas en 2025: confianza fue clave

Los ingresos operacionales de Comfama ascendieron a $2,7 billones, un incremento de 10,5 %. Mientras que, sumando sus filiales, estos llegaron a $3,1 billones.

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Asamblea General de Afiliados de Comfama
Asamblea General de Afiliados de Comfama. Foto: cortesía Comfama

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En Colombia, el factor social cobra cada vez más relevancia, teniendo en cuenta los desafíos de ese nivel y económicos que atraviesa el país.

Bajo esa premisa, en su Asamblea General, Comfama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, presentó los resultados de su gestión 2025, donde el foco principal fue la importancia de las alianzas, derivadas de la confianza que ha logrado mantener con las instituciones tanto públicas como privadas.

Y es que este año, la caja de compensación cumple 72 años al servicio de los antioqueños, con un equipo que suma 6.699 colaboradores activos en Comfama y 8.920 sumando sus filialesCosmo Schools, CESDE y la Clínica Panamericana.

Siguiendo con las alianzas, el año pasado logró trabajar con más de 1.000 aliados públicos y privados, y unos 4.500 proveedores, permitiéndose así generar empleo, prestar un buen servicio de salud, seguir trabajando en educación y cultura, entregar viviendas y abrir nuevos parques, entre otras acciones.

David Escobar, director de Comfama
Foto: David Escobar, director de Comfama

Para David Escobar, director de Comfama, “la entidad ha sido una red en la que convergen empresas, trabajadores, sindicatos y entes gubernamentales. Gracias a esa cooperación, que se traduce en confianza, ya somos parte del grupo de las 100 empresas más grandes de Colombia (puesto 88). En la misma línea, somos la empresa número 51 entre las mejores reputadas del país, según Merco”.

Los anteriores reconocimientos para él son símbolos de confianza que le recuerdan el compromiso de seguir trabajando juntos.

Entre otras cifras, los ingresos operacionales de Comfama ascendieron a $2,7 billones, un incremento de 10,5 %. Mientras que, sumando sus filiales, estos llegaron a $3,1 billones.

Al tiempo, impactaron a 4,7 millones de personas con los aportes de 127.000 empleados afiliados.

Los anteriores también crecieron: la cifra aumentó 1,54 % hasta llegar a 2,7 millones, y los empleadores crecieron 3,5 % a 127.000.

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Iniciativas con las que Comfama impactó a poblaciones

En lo expuesto, la caja de compensación atendió junto a EPS Sura a 1,9 millones de afiliados en sus 52 sedes y una clínica. Esto, en un año retador para el sistema de salud.

Para la educación, con la Alcaldía de Envigado empezaron a operar la Biblioteca pública Débora Arango. Mientras que, en alianza con la Gobernación de Antioquia, Activa y la Alcaldía de Venecia, inauguraron el parque Cerro Tusa, con un registro de 30.000 visitantes.  

El tema de vivienda también tuvo un impacto relevante. Con VIVA, Isvimed y Medellín se hizo la entrega de La Colinita, un proyecto habitacional con el que se beneficiaron 106 familias.

Proyecto VIS La Colinita
Proyecto VIS La Colinita. Foto: cortesía Comfama

También, junto a la creación de 52.000 empleados formales para la economía antioqueña, Comfama ayudó a 137.000 personas a conseguir trabajo.

En infraestructura, la entidad entregó la segunda etapa del Claustro Comfama, edificación que suma una inversion de $45.000 millones. En obras del mismo tipo y proyectos de tecnología, se invirtieron $52.619 millones.

Finalmente, acompañaron a 640.000 familias por medio de subsidios, sumando un total entregado de $783.000 millones. Y, en servicios financieros, colocaron 193.723 créditos que representaron $314.369 millones. Adicionalmente, 65.354 seguros colocados por un valor de $7.737 millones y 48.424 personas atendidas en mentoras financieras. 

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Tags: Comfama
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