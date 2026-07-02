En medio de los vertiginosos cambios y desafíos que enfrenta la agroindustria en Colombia y el mundo, Aliar mantiene como ancla el propósito de convertir la altillanura colombiana en un clúster de producción de alimentos para la nutrición de los colombianos. Con este objetivo, la compañía dio marcha a un innovador sistema de integración de la agricultura eficiente con alternativas de pasturas ganaderas enmarcadas en lograr el equilibrio de los ecosistemas.
En este proceso, los colaboradores de la empresa trabajaron hombro a hombro con los miembros de las comunidades vecinas para mantener en alto tanto la producción agroindustrial como las huertas familiares, garantizando la soberanía alimentaria de las etnias y las comunidades campesinas de la región. Agropecuaria Aliar produjo un total de 114.206 toneladas de maíz, 50.256 toneladas de soya y 276.000 toneladas de alimentos balanceados para animales.
Alimentos respetuosos
En un trabajo mancomunado con los proveedores, las comunidades vecinas y los demás actores de la cadena productiva, en 2025 Agropecuaria Aliar-La Fazenda puso a disposición del mercado un total de 98,2 millones de kilogramos de carne de cerdo, 1,6 millones de kilogramos de carne bovina, 2.774 toneladas de derivados cárnicos y 6,8 millones de litros de leche, haciendo una contribución efectiva a la nutrición de los colombianos.
Destacado: La porcicultura colombiana reafirma su posicionamiento y se cita en Porkaméricas 2026
Tejidos comunitarios
Durante 2025, la empresa consolidó su apuesta por el desarrollo inclusivo, generando impactos sociales valorados en COP$2.793 millones. Un pilar clave de esta gestión fue el empoderamiento de la mujer rural, logrando beneficiar a 4.890 mujeres en sus territorios. En desarrollo de este modelo, miembros de la comunidad participaron de manera activa como proveedores de servicios.
Gracias a esto, 1.217 familias de tres resguardos indígenas recibieron beneficios económicos a partir de la producción tecnificada de soya y maíz en 1.600 hectáreas ubicadas en los resguardos indígenas vecinos. Como reconocimiento a esta labor, La Fazenda recibió el Premio de Innovación INNPACTA 2025 CONNECT, destacándose en la categoría de Innovación Social con mayor impacto.
Los ecosistemas como epicentro de la vida y la producción
«La Nueva Visión del Campo» asumida por Aliar ha madurado hacia una estrategia de transformación regenerativa, con un enfoque que trasciende la sostenibilidad y se centra en devolverle activamente la vitalidad a la biodiversidad, con miras a potenciar la capacidad de nutrir a las generaciones venideras. Bajo este concepto, en 2025 la compañía registró la siembra de 4.732 plántulas, transformó el 98,2% de los recursos hídricos utilizados en bioproductos y mantuvo el uso de insumos biológicos en su proceso agrícola, protegiendo así la salud del suelo. A esto sumó la generación de más de 4 millones de kWh de energía a través de fuentes alternativas, una disminución de más de 88 mil toneladas de CO2 y el aprovechamiento de cerca de 6 mil toneladas de residuos.
Perspectivas 2026
Luego de la transición en el liderazgo de la compañía efectuada a inicios de este año, Aliar tiene como propósito alcanzar la consolidación de sus operaciones bajo un modelo que integra de manera vertical los procesos de agricultura, ganadería, producción y oferta de carnes de res y de cerdo bajo los más altos estándares de calidad. Enmarcados en la estrategia «Activando el Futuro», la compañía se enfoca en su transformación digital y la adopción de métodos de analítica avanzada e inteligencia agroindustrial que le permitan alcanzar nuevos estándares de precisión, para reducir a mínimos la huella de carbono y optimizar cada gota de agua y cada semilla.
Destacado: Tras suspensión de contratos de Canacol, crisis de gas de Cerro Matoso amenaza demanda de carbón