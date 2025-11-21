Precio de los alimentos en Colombia tendría importante baja en estos casos

Los más recientes datos de inflación dejan ver que algunos alimentos en Colombia podrían seguir corrigiendo sus precios en los últimos dos meses del año, conjunto clave para lo que sea el resultado del IPC que informa el DANE.
A espera de que no se materialicen riesgos internacionales, dice un reciente informe de Corficolombiana, este subconjunto podría ayudar a quitarle presión a lo que viene pasando con la variación de precios de la economía nacional.
Prevé el análisis de Corficolombiana que una parte de la canasta de alimentos en Colombia corrija su tendencia alcista en las próximas semanas, pendiente de lo que sea también la variación de precios para los productores en el país.
Indica el informe que, para el mes de noviembre, se prevé que la variación mensual de la canasta de alimentos sería de -0,23 %, frente al repunte del 0,13 % hace un año.
“El grupo de perecederos sería el principal factor detrás de la reducción en los precios, favorecido por un crecimiento de la oferta agrícola y por la caída intermensual en los costos de producción”, agrega el informe.
Lo que viene para el precio de los alimentos en Colombia
Al tiempo que el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, “en un contexto caracterizado por la desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria y la apreciación del tipo de cambio”.
Mientras se espera el dato de inflación, el más reciente informe del DANE muestra cuáles son algunos de los alimentos que en Colombia más suben de precio.
- Yuca para consumo en el hogar: 54,51 %
- Café y productos a base de café: 53,67 %
- Zanahoria: 47,87 %
- Cebolla: 39,07 %
- Dulces, confites y caramelos: 30,61 %
- Concentrados para refrescos: 26,16 %
- Panela: 24,43 %
- Plátanos: 16,49 %
- Chocolates y productos a base: 15,90 %
- Frutas frescas: 12,08 %
Indica Corficolombiana que, a noviembre, la inflación anual en el precio de los alimentos en Colombia disminuiría a 6,27 %, desde el 6,64 % observado en octubre, luego de cuatro meses al alza.