Colombia tendrá nueva terminal marítima: Conectará con trenes y ya tiene concesión

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó, a través de un comunicado oficial, que su Consejo Directivo aprobó la adjudicación en concesión de un nuevo proyecto portuario orientado a fortalecer la logística en la región Caribe. Esta iniciativa busca optimizar la conectividad y mejorar la eficiencia en el transporte de carga, en línea con la estrategia nacional de desarrollo de infraestructura.
El proyecto contempla la construcción y operación de un terminal marítimo multipropósito en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. La concesión fue otorgada a la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., que tendrá a su cargo el desarrollo, mantenimiento y operación del terminal durante un periodo de 30 años, conforme a las condiciones establecidas por la entidad.
De acuerdo con la ANI, la inversión estimada supera los US$82,8 millones. Este proyecto se integra a la política de fortalecimiento del transporte multimodal, al articular distintos modos de transporte para mejorar la competitividad del país. En ese sentido, el terminal estará conectado con el Ferrocarril del Atlántico, lo que permitirá su enlace con el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná. Asimismo, se prevé su integración con el poliducto Pozos Colorados–Galán y la Ruta del Sol, consolidando una red logística que facilite el movimiento eficiente de mercancías.
El diseño del terminal permitirá la atención de diferentes tipos de carga, entre ellas graneles líquidos y sólidos, carga general y contenedores. Las proyecciones indican que, durante el periodo de concesión, se podrían movilizar aproximadamente 160 millones de toneladas de carga, así como cerca de 200.000 contenedores, lo que refleja el alcance operativo previsto para la infraestructura.
¿Cómo será la conexión con el transporte ferroviario?
El componente ferroviario será uno de los ejes principales del proyecto. Se estima que cerca del 90 % de la carga movilizada desde y hacia el terminal se transportará por vía férrea, mediante trenes operados por Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. Este enfoque representa un cambio frente al modelo tradicional centrado en el transporte por carretera, con implicaciones en costos logísticos y eficiencia operativa.
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El diseño del sistema contempla la circulación de trenes de hasta 150 vagones, lo que permitirá aumentar la capacidad de transporte y optimizar los tiempos de traslado. Para garantizar la operación del terminal, la concesión incluye la ejecución de obras como el dragado del canal de acceso y de la dársena de maniobras, así como la construcción del muelle y demás infraestructura requerida.