El transporte marítimo mueve cerca del 80 % del comercio mundial, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Pero esa misma actividad que sostiene el comercio global también es responsable de una parte relevante de las emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático.
La presión internacional para reducir el impacto ambiental del sector ha aumentado en los últimos años, obligando a los países a replantear cómo operan sus flotas, puertos y cadenas logísticas.
Por tal motivo, Colombia empezó a dar pasos para transformar la forma en que el transporte marítimo opera en el país. La descarbonización de la actividad portuaria y de los buques se ha convertido en una prioridad no solo ambiental, sino también económica, ya que los nuevos estándares internacionales podrían redefinir la competitividad del comercio marítimo.
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Con ese objetivo, el país inició formalmente un proceso para reducir las emisiones contaminantes provenientes de los barcos que operan en sus aguas y puertos.
Colombia entra al programa internacional GreenVoyage2050
El Gobierno colombiano, a través de la Dirección General Marítima (Dimar), puso en marcha en el país el Proyecto GreenVoyage2050, una iniciativa de cooperación técnica liderada por la Organización Marítima Internacional.
El programa busca apoyar a Colombia en la elaboración de un Plan de Acción Nacional (NAP) enfocado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de los buques, en línea con los objetivos climáticos internacionales.
La estrategia se articula con la Estrategia 2023 de la OMI, que establece como meta que el transporte marítimo alcance emisiones netas cero hacia el año 2050.
La implementación del proyecto en Colombia marca el inicio de un proceso estructurado de transformación del sector marítimo nacional.
El plan contempla un periodo inicial de 18 meses de trabajo técnico e institucional, durante el cual el país fortalecerá su capacidad para diseñar políticas, regulaciones y estrategias que permitan reducir la huella de carbono del transporte marítimo.
Este proceso incluirá la articulación entre diferentes sectores del Estado y actores estratégicos vinculados con el transporte, la energía, el ambiente y el comercio exterior.
Según explicó la Capitán de Fragata Natalia Burgos Uribe, coordinadora del Grupo de Investigación y Señalización Marítima de la DIMAR, el proyecto representa un paso relevante para el país en la transición hacia un sector marítimo más sostenible.
De acuerdo con Burgos Uribe, el país contará con acompañamiento técnico especializado para estructurar las medidas necesarias que permitan reducir las emisiones de los buques.
“Contamos con el apoyo técnico especializado para construir el Plan de Acción Nacional y reducir las emisiones de los buques, en línea con la estrategia de GEI que apunta a emisiones netas cero hacia 2050”, explicó.
Más allá del componente ambiental, la descarbonización del transporte marítimo también tiene implicaciones directas en la competitividad del país.
La adopción de estándares internacionales de sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito creciente dentro del comercio global, especialmente para puertos, navieras y cadenas logísticas que buscan mantener acceso a mercados internacionales.
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En ese sentido, el proyecto podría ayudar a preparar al sector marítimo colombiano frente a nuevas exigencias regulatorias y tecnológicas.
“Esto es una oportunidad para que el país impulse la competitividad del sector, fortalezca el comercio marítimo y se prepare para nuevos estándares internacionales”, afirmó Burgos Uribe.
La transición hacia un transporte marítimo más limpio puede incluir medidas como el uso de combustibles alternativos, mejoras en eficiencia energética de los buques, digitalización de operaciones portuarias y nuevas regulaciones ambientales.
Dentro de la estrategia nacional, la Dirección General Marítima asumirá el liderazgo del proceso como autoridad marítima del país.
La entidad coordinará el trabajo conjunto con diferentes entidades públicas y actores estratégicos a través de una Mesa de Trabajo Interinstitucional, en la que participarán sectores vinculados con transporte, ambiente, energía y política pública.
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“Este trabajo no empieza de cero. El país ya viene avanzando de manera interinstitucional con las entidades que integran el sector marítimo, ambiental, energético y de transporte”, indicó Burgos Uribe.
En los próximos meses, las autoridades deberán avanzar en el diagnóstico del sector, el diseño de políticas regulatorias y la identificación de tecnologías que permitan reducir las emisiones de los buques.