Megahotel de $35.000 millones se inaugura en la sabana de Bogotá: detalles del proyecto 

La sabana de Bogotá continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo económico más dinámicos del país. El crecimiento empresarial, académico y médico del corredor norte ha impulsado nuevas inversiones en infraestructura que buscan responder a una demanda cada vez mayor de servicios, alojamiento y espacios para negocios.
Es por ese motivo que un nuevo proyecto hotelero de gran escala acaba de iniciar operaciones en Chía, reflejando cómo esta región se está posicionando como un nodo estratégico para el turismo corporativo y la actividad empresarial.
Se trata del Hotel B3 Sibelius, un complejo hotelero que representa una inversión superior a $35.000 millones y que desde el 19 de marzo comenzó a recibir huéspedes en la sabana de Bogotá. El proyecto, impulsado por la cadena Hoteles B3, busca elevar el estándar de la oferta de hospitalidad en la zona, una región que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional, académico y corporativo.
El nuevo hotel cuenta con 139 habitaciones y se proyecta como un centro de alojamiento para ejecutivos, visitantes académicos, pacientes y acompañantes del sector salud, así como para eventos empresariales y sociales. La iniciativa también generó 83 empleos directos, aportando al dinamismo económico del municipio de Chía y su entorno.
Detalles del nuevo megahotel que va a ser inaugurado
La ubicación del hotel responde a la transformación que ha vivido la sabana de Bogotá en la última década. Municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá han dejado de ser únicamente zonas residenciales para convertirse en polos de actividad económica que atraen empresas, universidades y centros médicos de alta complejidad.
En particular, el Hotel B3 Sibelius se encuentra cerca de instituciones clave como la Universidad de La Sabana, además de importantes clínicas y sedes corporativas que conforman el tejido productivo del corredor norte de Bogotá.
Este crecimiento ha llevado a que la sabana de Bogotá tenga un peso económico significativo dentro del departamento. Actualmente, la región aporta cerca del 30 % del Producto Interno Bruto de Cundinamarca, lo que refleja su consolidación como una de las economías regionales más sólidas del país.
En ese contexto, el nuevo hotel busca responder a una necesidad creciente de infraestructura para viajeros corporativos y visitantes que llegan a la zona por razones académicas, empresariales o médicas.
“B3 Sibelius es la evolución de inversiones sostenidas y visión de largo plazo de nuestros socios. Entendimos que la región necesitaba una infraestructura de hospitalidad a la altura de su crecimiento empresarial, demográfico y estratégico”, afirmó Cristina Rueda, gerente general del Hotel B3 Sibelius.
El diseño del hotel apuesta por un concepto contemporáneo que combina funcionalidad con servicios orientados a las necesidades del turismo corporativo.
El complejo incluye habitaciones king, twin y suites, además de opciones pensadas para estadías prolongadas, con acabados premium y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Uno de los elementos centrales del proyecto es su infraestructura para eventos empresariales. El hotel incorpora salones modulares y media rooms, espacios diseñados para reuniones corporativas, eventos de alto nivel y producción de contenido digital.
Estos espacios pueden ser utilizados para grabación de podcasts, producción audiovisual y encuentros empresariales, lo que busca posicionar al hotel como un punto de encuentro para negocios, innovación y networking dentro de la región.
El proyecto también refuerza su posicionamiento en el segmento de eventos con su designación como hotel oficial del PG Tour en Colombia, un evento que reúne a participantes y asistentes del sector empresarial y deportivo.
Además de su oferta de hospedaje, el proyecto incluye una propuesta gastronómica propia con el restaurante Cuatro Bistró, concebido como una unidad de negocio independiente abierta tanto a huéspedes como al público externo.
El concepto gastronómico se inspira en el estilo clásico europeo del bistró, con una reinterpretación contemporánea que combina influencias francesas, italianas y mediterráneas.
La propuesta culinaria incluye desde cortes finos hasta reinterpretaciones de platos tradicionales europeos, como la Menestra de Orce, con una apuesta por ingredientes de alta calidad y técnicas de cocina depuradas.
A diferencia de otros espacios gastronómicos en la zona, que suelen concentrarse en centros comerciales con horarios limitados, el restaurante busca desarrollar una oferta que incluya vida nocturna, coctelería y música en vivo, complementando las actividades sociales y de negocios de la región.