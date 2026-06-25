Almacenamiento de energía, modernización de redes y estabilidad: lo que le pide el gremio de energías renovables a De la Espriella

SER Colombia, gremio de energías renovables, puso sobre la mesa cinco propuestas para potenciar el sector. Entre las medidas planteadas está el almacenamiento de energía para acelerar la expansión de los proyectos renovables. Indicó que deben reglamentarse procesos de simplificación de conexión a las redes, convocarse subastas de almacenamiento en la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y revisarse los procesos ambientales aplicables a esta tecnología.
En segundo lugar, propuso al futuro gobierno De la Espriella una expansión y modernización de las redes eléctricas. El gremio señaló que debe existir un plan de choque para la región Caribe y que los planes de expansión de generación energética deben articularse con las obras de transmisión, con la finalidad de conectarlas al sistema. Es decir, que la energía producida no se pierda por falta de infraestructura para transportarla.
Otro de los puntos abordados es la necesidad de agilizar los nuevos proyectos de conexión. En esta propuesta, manifestó que debe mantenerse activa una ventana para iniciativas que tengan cumplidos los trámites ambientales y facilitarse los mecanismos de conexión, de manera que se descongestionen los procesos y se dé mayor dinamismo al sector.
El cuarto punto es la estabilidad jurídica. SER Colombia afirmó que es importante fortalecer técnicamente a la UPME y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con la finalidad de proteger las inversiones y brindar señales claras al mercado que fortalezcan la confianza. Asimismo, enfatizó sobre la situación energética del Caribe colombiano, manifestando que es necesario resolver los pagos pendientes dentro del sector y construir soluciones estructurales para los problemas de la región.
Alexandra Hernández, presidente del gremio, manifestó que las energías renovables pasaron en tres años de representar 2 % de la capacidad de generación a 14 %, expresando que esto estuvo acompañado por inversiones privadas superiores a US$3.000 millones y la generación de 27.000 empleos. Añadió que ahora el reto es tomar decisiones para destrabar los cuellos de botella que frenan el crecimiento de la industria.
“Desde SER Colombia se insiste en que las energías renovables deben mantenerse dentro de las prioridades estratégicas del próximo gobierno. El país ya cuenta con una industria emergente que avanza a gran velocidad. Este año (2026) superará 4.350 megavatios instalados, una capacidad equivalente al abastecimiento de una ciudad del tamaño de Bogotá”, expresó el gremio.
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Según lo dijo el gremio, la discusión no está en la disponibilidad de tecnología ni en la falta de proyectos, sino en facilitar mecanismos regulatorios, de infraestructura e institucionales que permitan la entrada de nuevas inversiones y aceleren la confiabilidad del sistema eléctrico.
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