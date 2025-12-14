Alta demanda en arriendos incrementa riesgos para propietarios e inmuebles: ¿Cómo protegerlo?

En Colombia, el mercado del arriendo atraviesa un crecimiento significativo impulsado por factores económicos, sociales y urbanos. De acuerdo con expertos del sector, cuatro de cada diez hogares viven actualmente en arriendo, una cifra que sigue en aumento.
Este fenómeno, explican, responde al encarecimiento de la vivienda durante las últimas dos décadas, al aumento de las tasas de los créditos hipotecarios y a la menor dinámica en la construcción de proyectos VIS y No VIS.
También mencionan que el alza en los cánones de arrendamiento está directamente relacionada con una demanda creciente y una oferta limitada. A esto se suman transformaciones en la composición de los hogares —cada vez más unipersonales— y fenómenos urbanos como la gentrificación.
En ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena el costo del arriendo se ha disparado. Hay más personas buscando vivienda en arriendo, pero menos disponibilidad por la baja construcción reciente.
Los riesgos para propietarios e inmuebles
Frente a este panorama, los riesgos también se incrementan. Para los propietarios, el principal temor es que el inquilino no cumpla con el pago del arriendo, un ingreso que en muchos casos está destinado al pago de un crédito hipotecario.
A esto se suman dificultades asociadas al proceso de restitución del inmueble cuando el inquilino incumple, posibles daños en la vivienda y deudas de servicios públicos.
Con ese escenario, Margarita Henao, gerente de competitividad empresarial de Seguros Sura considera que, para los arrendatarios, “el seguro representa un valor importante: ayuda a formalizar la relación contractual en un contexto donde aún hay mucha informalidad”.
Ante la creciente demanda, Sura ha fortalecido y transformado su portafolio de seguros de arrendamiento. La compañía integra su programa de bienestar ‘Longevo’ para acompañar a los propietarios en temas como salud financiera y salud mental, además de ofrecer servicios de asistencia en el hogar.
Las inmobiliarias también reciben apoyo de Seguros Sura. “Nosotros tenemos un programa de desarrollo empresarial que se llama empresa Sura, y como parte la propuesta de valor a las inmobiliarias los ocupamos en el desarrollo de prácticas y vamos en todos los ámbitos de su gestión empresarial”, complementó Henao.
Además, en términos de procesos, la aseguradora ha apostado por la digitalización. Hoy distribuye su portafolio a través de más de 4.700 agentes en toda Colombia, cuenta con 10 oficinas especializadas en arrendamiento y temas legales, y dispone de un canal de venta digital que permite adquirir una póliza “en menos de tres minutos” a través de Suraco.
Así las cosas, con una penetración aún baja en el país, el principal reto —según Henao— es acercar la propuesta de valor del seguro de arriendo tanto a personas como a empresas, incluidos propietarios de inmuebles comerciales.
Para 2026, Sura proyecta fortalecer su presencia digital, expandir sus oficinas especializadas y llevar su portafolio a más regiones del país.